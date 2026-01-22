Têt traditionnel : Vietnam Airlines prévoit d’opérer plus de 1.300 vols nocturnes

Du 1 er février au 3 mars 2026, la compagnie aérienne nationale du Vietnam, Vietnam Airlines, prévoit d'exploiter plus de 1.300 vols nocturnes, mettant à disposition près de 300.000 sièges afin de répondre à la forte hausse de la demande de déplacements durant le Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval.

Cette mesure s'inscrit dans l'optimisation globale des capacités du secteur aérien national à l'occasion du Têt traditionnel. Le nombre de vols nocturnes augmente ainsi de 3% par rapport au Têt précédent, représentant 16,6% de l'offre totale de la compagnie.

Photo : VNA/CVN

Programmés entre 21h00 et 05h00, ces vols desservent en priorité les liaisons reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à des destinations clés telles que Dà Nang, Vinh, Tho Xuân, Hai Phong, Huê, Cam Ranh et Buôn Ma Thuôt. La flotte mobilisée comprend des Airbus A321 et A320neo, complétés par des gros-porteurs Airbus A350 et Boeing 787 sur l’axe Hanoï - Hô Chi Minh-Ville. En période de pointe, la fréquence sera renforcée de deux vols quotidiens par ligne afin de décongestionner les créneaux diurnes.

Selon Nguyên Quang Trung, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, ce renforcement pallie les contraintes d’infrastructures et de créneaux horaires dans les aéroports clés, tout en garantissant des trajets sûrs.

Parallèlement, l’Autorité de l'aviation civile du Vietnam a prolongé les heures d’exploitation de six aéroports provinciaux pour soutenir cette dynamique.

Au total, Vietnam Airlines a mis en vente 3,5 millions de sièges sur ses réseaux domestique et international pour la période du 2 février au 3 mars, soit une hausse de 20% en glissement annuel. Pour la période du 9 février au 3 mars, 60.000 places supplémentaires ont été ajoutées.

La compagnie a également ouvert quatre nouvelles lignes reliant Hai Phong à Nha Trang, Cân Tho, Buôn Ma Thuôt et Phu Quôc. Elle recommande aux passagers d'acheter leurs billets via les canaux officiels (site web, application, agences agréées) afin d'éviter les risques de fraudes ou de tarifs excessifs durant cette période de forte affluence.

VNA/CVN