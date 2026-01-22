Vietnam : la confiance des investisseurs au plus haut depuis 7 ans

Malgré un contexte économique mondial instable, le Vietnam s’est imposé en 2025 comme une destination de choix pour les capitaux internationaux. Cette dynamique témoigne de la confiance solide des entreprises étrangères dans le potentiel de croissance du pays pour les années à venir.

>> Une feuille de route pour attirer 3 milliards de dollars d'IDE en 2026

>> Un niveau record des IDE décaissés sur les cinq dernières années

>> Investissement direct étranger : le Vietnam confirme son attractivité

Le directeur exécutif de l’Association commerciale américaine (AmCham) au Vietnam, Adam Sitkoff, souligne que l’économie vietnamienne a fait preuve d’une résilience remarquable en 2025. Selon lui, la stabilité du pays et son intégration croissante dans l’économie mondiale encouragent les entreprises américaines à y étendre leurs activités. Pour 2026, les prévisions placent le Vietnam en tête de la région en matière de rythme de croissance.

Photo : VNA/CVN

Du côté européen, le climat des affaires est également très positif. D’après l’Association des entreprises européennes au Vietnam (EuroCham), l’indice de confiance des entreprises (BCI) du quatrième trimestre 2025 a atteint 80 points, son niveau le plus élevé depuis sept ans. Ce résultat reflète un redressement clair et durable de la confiance des entreprises européennes, malgré un environnement économique mondial encore incertain.

EuroCham précise que cette progression figure parmi les plus fortes hausses trimestrielles depuis la création du BCI en 2011. Elle traduit une amélioration tant de l’évaluation de la situation actuelle que des perspectives à moyen terme. Au quatrième trimestre 2025, 69% des entreprises européennes prévoyaient une amélioration de leur situation au début de l’année 2026, tandis que 88% se déclaraient optimistes quant au développement du Vietnam pour la période 2026-2030.

L’attractivité du pays se confirme également par le fait que 87% des entreprises européennes se disent prêtes à recommander le Vietnam comme destination d’investissement à d’autres entreprises étrangères.

Cette confiance repose en grande partie sur les efforts du gouvernement visant à simplifier le cadre réglementaire. La communauté internationale a notamment salué la récente politique de développement du secteur privé, destinée à réduire les lourdeurs administratives et à accélérer la transformation numérique.

Le président de l'EuroCham, Bruno Jaspaert, a noté que les grands projets d'infrastructures lancés fin 2025 et la numérisation des procédures administratives sont des signaux très positifs. Il précise toutefois que les investisseurs attendent désormais que ces mesures soient appliquées de manière rapide et cohérente sur tout le territoire.

De son côté, Adam Sitkoff a également salué les réformes administratives en cours et les progrès réalisés pour améliorer l’environnement d’investissement. Selon lui, la communauté des entreprises américaines reste déterminée à accompagner le Vietnam dans sa prochaine phase de développement, fondée sur la réforme, l’innovation et la coopération, avec pour objectif une croissance plus rapide et plus durable.

VNA/CVN