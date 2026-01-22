Renforcer la coopération commerciale Vietnam - Burkina Faso

Le Vietnam constitue un marché à fort potentiel pour le Burkina Faso dans les domaines du commerce, de l’industrie et de l’énergie, tout en saluant les réalisations du Burkina Faso sous la direction du président Ibrahim Traoré.

C'est ce qu'a affirmé le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Truong Thanh Hoài, lors d'une rencontre le 21 janvier avec Daouda Bitié, ambassadeur du Burkina Faso en Chine, également accrédité au Vietnam, afin d’examiner les moyens de dynamiser la coopération économique et commerciale bilatérale.

Lors de la rencontre, Truong Thanh Hoài a souligné qu’en 2025, le Vietnam avait enregistré des avancées notables, en particulier dans le commerce extérieur, dont le volume total a atteint un niveau record de 930 milliards de dollars. Le pays a par ailleurs signé et mis en œuvre 17 accords de libre-échange sur les 19 négociés.

Sur le plan commercial, les échanges bilatéraux entre 2020 et 2024 ont atteint en moyenne près de 95 millions de dollars par an, un niveau jugé encore modeste au regard du potentiel des deux pays. Les exportations respectives représentent moins de 0,05% des échanges totaux de chaque partie, tandis que la coopération industrielle demeure limitée.

Afin de stimuler les échanges, le vice-ministre a proposé de renforcer les échanges de délégations, d’intensifier le partage d’informations sur les marchés et les politiques économiques, et d’organiser davantage d’activités de promotion commerciale. Il a également invité les entreprises burkinabè à participer aux foires et événements commerciaux internationaux organisés au Vietnam.

Les secteurs prioritaires de coopération incluent notamment le riz, les machines agricoles, les équipements électriques, les matériaux de construction, les biens de consommation, le textile, ainsi que les industries minières, la transformation agroalimentaire, les engrais et la sécurité alimentaire.

De son côté, l’ambassadeur Daouda Bitié s’est félicité des performances économiques du Vietnam en 2025 et a exprimé la volonté de son pays d’approfondir la coopération économique et commerciale bilatérale. Engagé dans une réforme globale, le Burkina Faso souhaite s’inspirer de l’expérience vietnamienne, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie de base, de l’investissement et du transfert de technologies. Le pays affiche par ailleurs une forte demande en riz, produits pétroliers, motocyclettes et pièces détachées.

Dans l’attente de l’établissement de représentations diplomatiques permanentes, les deux parties sont convenues de désigner des points focaux chargés de faciliter les échanges d’informations et de préparer des missions techniques et commerciales. Le vice-ministre a également proposé d’étudier la signature d’un mémorandum d’entente sur le commerce du riz.

L’ambassadeur Daouda Bitié a réaffirmé son engagement à coopérer étroitement avec le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce afin de concrétiser les propositions avancées et de renforcer durablement les liens économiques entre les deux pays.

