De vastes perspectives pour le commerce des produits aquatiques Vietnam - Singapour

Sur l’ensemble de l’année 2025, le Vietnam a maintenu sa position de troisième fournisseur de produits aquatiques sur le marché singapourien, derrière la Malaisie et l’Indonésie. Ce résultat constitue une performance notable des efforts vietnamiens dans la promotion du commerce et la pénétration du marché de Singapour, en adéquation avec l’envergure du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Selon les statistiques de l’Autorité de réglementation des entreprises de Singapour, en 2025, la valeur des importations singapouriennes de produits aquatiques (HS03) en provenance du Vietnam a atteint 125,5 millions de dollars singapouriens (97,7 millions de dollars américains), en hausse de 10,7% par rapport à 2024, représentant 10,3% de la part de marché totale des importations de produits aquatiques.

Les filets de poisson et chairs de poisson réfrigérées ou congelées (HS 0304) constituent le groupe affichant la valeur d’importation la plus élevée parmi les produits aquatiques vietnamiens à Singapour, avec 63 millions de dollars singapouriens (49 millions de dollars américains), soit une progression de 4,8% en glissement annuel et une part de marché de 29,7%. Il s’agit également du segment dans lequel les produits vietnamiens occupent une position dominante sur le marché singapourien.

Par ailleurs, en 2025, deux autres groupes de produits aquatiques vietnamiens ont enregistré des valeurs d’importation significatives à Singapour : les crustacés, transformés ou non (HS 0306) et les mollusques, transformés ou non (HS 0307), atteignant respectivement 28,6 millions (22,3 millions de dollars américains) et 15,8 millions de dollars singapouriens (12,3 millions de dollars américains). Ces chiffres correspondent à des hausses respectives de 25,4% et 35,8%, avec des parts de marché de 9,8% et 11,4%.

Selon l’Office du commerce du Vietnam à Singapour, dans les temps à venir, la stabilité de la taille du marché des importations de produits aquatiques à Singapour permettra au Vietnam de conserver une part de marché élevée dans le segment des filets et chairs de poisson réfrigérés ou congelés. En revanche, pour les autres segments, notamment les crustacés et les mollusques, les produits aquatiques vietnamiens devront faire face à une concurrence accrue, non seulement de la Malaisie et de l’Indonésie, mais également de pays tels que la Chine, le Japon et la Norvège.

