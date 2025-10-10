VNPT rétablit 80% des communications après les tempêtes

Le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) a annoncé avoir rétabli environ 80% des services affectés par les récentes intempéries.

Photo : CTV/CVN

Les catastrophes naturelles successives, incluant les typhons n°10 (Bualoi) et n°11 (Matmo), ont causé des dégâts considérables à travers le pays. Les pluies torrentielles, les crues soudaines et les glissements de terrain ont ravagé des milliers de foyers et dévasté de nombreuses infrastructures, y compris le système de communication de VNPT.

Au plus fort de la crise, le typhon n°10 a entraîné la perte de connexion de près de 1.000 stations de radio, 800 incidents sur les lignes de fibre optique et plus de 280.000 abonnés à l'internet fixe coupés dans les provinces de Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri, Lào Cai et Tuyên Quang. Parallèlement, dans les provinces de Lang Son, Thai Nguyên et Cao Bang, le typhon n°11 a provoqué la mise hors service d'environ 300 stations de radio, l'endommagement de 50 lignes de fibre optique et l'affectation de plus de 70.000 abonnés à l'internet fixe.

Le groupe VNPT a mobilisé près de 600 professionnels dans les zones les plus touchées pour participer directement aux opérations de secours. Des dizaines de grues, des générateurs, plus de 700 km de câbles à fibres optiques, 3.500 km de câbles d'abonné ainsi que des milliers d'équipements terminaux et de matériels techniques ont été mobilisés. À ce jour, le réseau de télécommunications dans le Centre est globalement stable, et dans certaines provinces montagneuses du Nord, les équipes de VNPT travaillent sans relâche pour restaurer le réseau.

Le 9 octobre, VNPT a lancé une campagne de collecte de fonds auprès de son personnel pour soutenir les sinistrés, avec un montant estimé à environ 15 milliards de dôngs. Ces fonds seront transférés au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et au ministère des Finances.

Durant les intempéries, le réseau VinaPhone a été salué pour sa stabilité, maintenant les communications pour des millions d'utilisateurs.

VNA/CVN