Le Vietnam surmonte les obstacles réglementaires pour l’essor des renouvelables

L’adoption des énergies renouvelables au Vietnam prend de l’ampleur et constitue un pilier essentiel du développement durable, de la sécurité énergétique et de l’engagement du pays à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

>> Nexif Ratch Energy investit dans un projet éolien de 143 MW à Gia Lai

>> Les énergies renouvelables ralentissent, rendant difficile l'objectif de tripler les capacités

Pourtant, malgré l’intérêt croissant des autorités locales et des entreprises, le secteur des énergies renouvelables est confronté à des défis réglementaires et administratifs qui menacent de ralentir sa transition écologique.

Photo : VNA/CVN

Intérêt croissant des entreprises locales

Les ambitions du Vietnam en matière d’énergies renouvelables s’appuient sur un cadre politique solide. La Résolution 70 du Politburo vise à garantir la sécurité énergétique nationale jusqu’en 2030, avec une vision s’étendant jusqu’en 2045, visant une capacité électrique de 183 à 236 gigawatts d’ici 2030, potentiellement supérieure en fonction de la demande.

À cet effet, le décret gouvernemental N 57 établit des accords d’achat direct d’électricité (APCE) entre les producteurs d’énergie renouvelable et les grands consommateurs, tandis que le décret N° 58, qui détaille certains articles de la loi sur l’électricité, stimule le développement des énergies renouvelables et des nouvelles énergies. Ensemble, ces éléments devraient stimuler la croissance des marchés des énergies renouvelables et du négoce direct d’électricité.

À Hô Chi Minh-Ville, les énergies renouvelables devraient croître d’au moins 20 % par an, selon Trân Minh Hoa, directeur adjoint de la division de la gestion de l’énergie au Département municipal de l’industrie et du commerce. La ville privilégie la valorisation énergétique des déchets, la biomasse, l’énergie solaire et les projets éoliens terrestres et offshore afin d’éliminer progressivement les combustibles fossiles. Avec 1.400 à 1.700 heures d’ensoleillement par an et des vents côtiers de 8 à 10 m par seconde, la ville est un lieu idéal pour le développement de l’énergie solaire et éolienne. La demande de panneaux solaires sur les toits est particulièrement forte chez de nombreuses entreprises industrielles.

Dans la province méridionale de Dông Nai, pôle d’activité de milliers d’entreprises nationales et étrangères, la demande en énergie propre est en plein essor. La province, grande consommatrice d’électricité, devrait consommer plus de 21 milliards de kWh en 2025.

Dégager les obstacles réglementaires

Malgré les efforts déployés, les investisseurs et les entreprises se heurtent à des obstacles considérables. Vo Tân Thành, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), a souligné la longueur et la complexité des procédures administratives qui compliquent le déploiement des projets d’énergie renouvelable. Le cadre juridique du commerce direct d’électricité reste incomplet, créant une incertitude pour les entreprises souhaitant s’approvisionner directement auprès de sources renouvelables.

Photo: VNA/CVN

L’intégration de plusieurs sources d’énergie, notamment l’énergie solaire sur les toits, au réseau national reste un défi pratique. Si les politiques récentes marquent des progrès, la lenteur de leur mise en œuvre a limité leur impact, ralentissant la transition du Vietnam vers une production verte et érodant la compétitivité mondiale de certaines entreprises nationales.

Trân Huynh Ngoc, directeur adjoint du Centre de formation et de recherche de Power Engineering Consulting JSC 2, a souligné le potentiel du mécanisme DPPA pour accélérer le développement des énergies renouvelables, favoriser un marché de détail de l’électricité compétitif et aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de croissance verte tout en réduisant leurs coûts.

Il a toutefois souligné que les autorités doivent finaliser le cadre juridique, publier des directives claires et lever les obstacles pour favoriser l’adoption, notamment dans les zones industrielles.

Les entreprises, les parcs industriels et même les ménages sont de plus en plus attirés par les énergies renouvelables. Les représentants des entreprises réclament un marché de détail de l’électricité concurrentiel permettant aux consommateurs de choisir leur fournisseur. Les systèmes solaires sur les toits gagnent en popularité auprès des entreprises qui cherchent à réduire leurs coûts de production et à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), ainsi qu’auprès des ménages en quête des solutions énergétiques les plus pratiques et les plus rentables.

VNA/CVN