Inondations : l'aide humanitaire australienne arrive à Hanoï, distribution immédiate vers Bac Ninh

Dans la nuit du 14 octobre, au terminal de l’aéroport internationale de Noi Bai, le Département de la gestion des digues et de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles (relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement) a reçu un lot d’aide humanitaire d’urgence offert par le gouvernement australien, par l’intermédiaire de son ambassade à Hanoï, destiné aux habitants de la province de Bac Ninh (Nord) touchés par les récentes inondations.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit du deuxième envoi d’aide internationale pour les régions vietnamiennes frappées par les tempêtes n°10 (Bualoi) et n°11 (Matmo). Le Département agit comme coordinateur entre les donateurs et les autorités locales afin d’assurer une distribution rapide et efficace.

L’aide comprend 320 kits de cuisine, 756 kits d’hygiène, 756 kits de réparation de logements et 300 couvertures. Les marchandises seront acheminées vers Bac Ninh dès le 15 octobre pour être distribuées aux familles sinistrées.

Renee Jean Deschamps, vice-ambassadrice d’Australie au Vietnam, a exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple vietnamien, tout en affirmant l’engagement du gouvernement australien à soutenir le renforcement des capacités de prévention et d’adaptation au changement climatique du Vietnam.

Le vice-directeur du Département de la gestion des digues et de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles Nguyên Truong Son, a remercié le gouvernement australien pour son aide précieuse et a assuré une coordination efficace afin que l’assistance parvienne rapidement aux personnes dans le besoin.

D’autres aides d’urgence, provenant notamment du Japon, de la Russie et du Centre de coordination de l’ASEAN, devraient suivre au cours des prochains jours.

VNA/CVN