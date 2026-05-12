Des frappes aériennes et de drones font des dizaines de victimes au Soudan (ONU)

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Des frappes aériennes et de drones dans les États soudanais du Kordofan et du Darfour ont fait des dizaines de victimes parmi les civils, dont des femmes et des enfants, ont déclaré lundi 11 mai des responsables humanitaires de l'ONU. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) a indiqué que, selon ses sources locales, des frappes menées vendredi dans les Etats du Kordofan du Sud et du Kordofan du Nord ont tué au moins 26 civils. Des affrontements armés et d'autres frappes aériennes ont également été signalés autour d'El Obeid et de la ville de Bara, dans le Kordofan du Nord. L'OCHA a aussi relevé que samedi 9 mai, selon des sources locales, plus de 17 personnes ont été tuées lors d'une frappe visant un camion civil qui circulait entre le village de Khoumi et la région d'Abou Zabad, dans l'Etat du Kordofan occidental.

Xinhua/VNA/CVN