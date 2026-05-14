L'OPEP abaisse ses prévisions de croissance pour la demande mondiale de pétrole en 2026

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a annoncé mercredi 13 mai que la demande mondiale de pétrole devrait connaître cette année une croissance " saine " de 1,2 million de barils par jour (bpj) en glissement annuel, en deçà de ses précédentes estimations.

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L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a annoncé mercredi 13 mai que la demande mondiale de pétrole devrait connaître cette année une croissance "saine" de 1,2 million de barils par jour (bpj) en glissement annuel, en deçà de ses précédentes estimations. L'OPEP a fait ces prévisions dans son dernier rapport mensuel sur le marché pétrolier. D'après ses estimations du mois d'avril, la demande mondiale de pétrole en 2026 devait progresser de 1,4 million de bpj en glissement annuel. En 2027, la demande mondiale de pétrole devrait connaître une croissance d'environ 1,5 million de bpj en glissement annuel, ce qui représente une révision à la hausse de près de 200.000 bpj par rapport aux prévisions d'avril de l'OPEP.

Xinhua/VNA/CVN