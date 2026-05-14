La stratégie brésilienne vise à étrangler financièrement le crime organisé

La nouvelle stratégie de lutte contre la criminalité lancée par le Brésil vise à couper le financement au crime organisé, a déclaré mercredi 13 mai le ministre brésilien de la Justice et de la Sécurité publique, Wellington Lima.

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"Nous allons mettre en place un véritable étranglement financier, en coupant l'oxygène au crime organisé", a déclaré M. Lima lors d'une interview dans l'émission "Bonjour, Monsieur le ministre" diffusée sur la chaîne publique Brazil Communication Company. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a officiellement dévoilé mardi 12 mai la stratégie en quatre volets du Brésil contre le crime organisé : étranglement financier, renforcement du système carcéral, amélioration des enquêtes et lutte contre le trafic d'armes illégal. "Nous allons mener un travail collectif impliquant toutes les agences de renseignement financier afin d'identifier les cibles, d'établir un diagnostic et d'adopter les mesures immédiates nécessaires pour lutter contre cette pratique", a affirmé M. Lima.

Xinhua/VNA/CVN