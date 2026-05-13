Le nombre d'étudiants dans le monde a plus que doublé en 20 ans, mais les inégalités persistent

Ce rapport sur les tendances mondiales de l’enseignement supérieur, qui s’appuie sur de nouvelles données provenant de 146 pays, montre que le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur est passé d’environ 100 millions en 2000 à 269 millions en 2024. Toutefois, cette croissance masque de fortes disparités régionales : en Europe occidentale et en Amérique du Nord, 80% des jeunes sont inscrits dans l’enseignement supérieur, contre 9% en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, seuls 3% des étudiants dans le monde partent à l’étranger pour suivre des études supérieures. Les femmes restent également sous-représentées au niveau du doctorat et n’occupent qu’environ un quart des postes de direction dans le milieu universitaire. L’absence de documents complets et vérifiables attestant des qualifications constitue en outre un obstacle majeur à l’accès des réfugiés à l’enseignement supérieur, en particulier dans les pays du Sud. Pour y remédier, l’UNESCO a mis en place le passeport de qualifications, un outil permettant de reconnaître les qualifications universitaires, professionnelles et techniques des réfugiés et des personnes déplacées de force.

Xinhua/VNA/CVN