Épidémie de rougeole au Bangladesh : décès de plus de 340 enfants

Les autorités sanitaires du Bangladesh ont annoncé le 10 mai au soir la mort de 344 enfants depuis le déclenchement d'une flambée de rougeole en mars dernier, alors que le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter.

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Au cours des dernières 24 heures, 11 décès d'enfants ont été enregistrés, dont quatre cas confirmés de rougeole, tandis que les autres victimes présentaient des symptômes compatibles avec la maladie. Selon la Direction générale des services de santé, 65 enfants parmi les décès recensés ont été testés positifs à la rougeole, les autres étant décédés après avoir développé des symptômes similaires. Les autorités sanitaires ont également signalé 282 nouvelles infections en une seule journée, tandis que 1.278 enfants ont été hospitalisés pour suspicion de rougeole. La rougeole est une maladie virale hautement contagieuse pouvant être prévenue par la vaccination. Ses principaux symptômes comprennent la fièvre, la toux, les rougeurs oculaires et des éruptions cutanées.

APS/VNA/CVN