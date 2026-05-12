Un attentat tue sept personnes dans le Nord-Ouest du Pakistan

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Sept personnes, dont deux policiers, ont été tuées et plusieurs autres blessées mardi 12 mai lors d'une explosion visant un véhicule de police dans la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa (Nord-Ouest), a-t-on appris de sources policières. Le drame s'est produit dans le district de Lakki Marwat, lorsque l'explosion a visé un véhicule de police alors qu'il effectuait une patrouille de routine, a-t-on ajouté sous couvert d'anonymat. "L'explosion s'est produite dans une zone de marché très fréquentée, ce qui explique qu'un grand nombre de civils qui passaient près du lieu de l'attaque aient également été tués ou blessés", selon ces sources. Le secteur a été bouclé pour les besoins de l'enquête. Une équipe de déminage s'est rendue sur place après l'explosion et la nature de celle-ci est en cours d'évaluation. Les blessés ont été transportés vers un hôpital voisin. Aucun groupe n'a encore revendiqué cet attentat.

Xinhua/VNA/CVN