L'Indonésie révoque les permis de 28 entreprises après des inondations meurtrières

Les autorités indonésiennes ont révoqué les permis de 28 entreprises d'exploitation forestière, minières et hydroélectriques, en réponse aux inondations meurtrières qui ont dévasté une partie de l'île de Sumatra dans l'Ouest de l'archipel en novembre.

"Le président (Prabowo Subianto) a décidé de révoquer les permis de 28 entreprises qui ont été reconnues coupables de violations" après un audit d'un groupe de travail présenté cette semaine, a déclaré le ministre du Secrétariat d'État Prasetyo Hadi à des journalistes mardi 20 janvier.

Écologistes, experts et même le gouvernement indonésien ont souligné la responsabilité de la déforestation dans les crues soudaines et les glissements de terrain qui ont dévasté trois provinces de l'île, faisant plus de 1.000 morts et près de 7.000 blessés, selon le bilan de l'Agence nationale de gestion des catastrophes.

Le ministre n'a pas précisé quel type de violations les entreprises avaient commis ni quels permis avaient été révoqués.

Parmi les sociétés concernées, on compte 22 entreprises forestières couvrant une superficie totale de plus d'un million d'hectares, ainsi que six autres entreprises dont une société minière et un constructeur de centrale hydroélectrique, a-t-il indiqué.

Plus de 240.000 ha de forêt primaire ont été perdus en 2024 en Indonésie, selon l'analyse du projet Atlas Nusantara de la start-up de surveillance de la forêt The TreeMap.

Les forêts aident à absorber les précipitations et à stabiliser les sols grâce aux racines des arbres. La déforestation rend ainsi les zones plus vulnérables aux crues soudaines et aux glissements de terrain.

L'exploitation minière, les plantations et les incendies ont entraîné, ces dernières décennies, la disparition de vastes étendues de la luxuriante forêt tropicale indonésienne, selon les ONG.

La semaine dernière, le gouvernement indonésien a intenté plusieurs actions en justice, réclamant plus de 200 millions de dollars de dommages et intérêts contre six entreprises accusées de dommages environnementaux non spécifiés.

