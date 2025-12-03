Sri Lanka

Besoin de 6-7 milliards de dollars pour la reconstruction après les inondations

Le gouvernement du Sri Lanka a estimé mercredi 3 décembre à 6 ou 7 milliards de dollars le coût de la reconstruction après les inondations massives et meurtrières qui ont noyé le pays, en phase de fragile reprise économique depuis la crise historique qui l'a ruiné en 2022.

Le passage du cyclone Ditwah a fait, selon le dernier bilan des autorités, au moins 465 morts et plus de 1,5 million de sinistrés, la plus grave catastrophe naturelle subie par l'île d'Asie du Sud depuis le tsunami de 2004. Au moins 366 personnes étaient toujours portées disparues mercredi 3 décembre, selon l'agence en charge de la gestion des catastrophes (DMC).

Les crues et glissements de terrain causés par les pluies exceptionnelles qui ont accompagné le passage de Ditwah la semaine dernière ont détruit de nombreuses habitations, infrastructures et entreprises. "Notre estimation initiale indique qu'il faudra 6 à 7 milliards de dollars pour la reconstruction", a déclaré à la presse Prabath Chandrakeerthi, le commissaire général du gouvernement en charge des services essentiels.

L'eau a commencé à baisser dans les faubourgs nord de la capitale Colombo mais l'accès par la route, plus au nord, aux régions du centre du pays les plus touchées restait toujours impossible mercredi 3 décembre.

M. Chandrakeerthi a annoncé le versement d'une aide de 2,5 millions de roupies srilankaises (7.500 euros) à chaque famille dont le logement avait été détruit, et de 25.000 roupies (75 euros) à toutes celles qui devaient procéder au nettoyage de leur maison. Le Sri Lanka a déclaré l'état d'urgence et appelé la communauté internationale à l'aide.

