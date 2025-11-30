Une enveloppe de 150 milliards de dôngs de plus pour les provinces touchées par les inondations

Face aux dégâts considérables occasionnés par les récentes inondations et intempéries dans les provinces de Khanh Hoa, Dak Lak, Gia Lai et Lâm Dông, le Comité de mobilisation pour l'aide central, relevant du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a annoncé le 29 novembre une allocation supplémentaire de 150 milliards de dôngs pour soutenir ces quatre localités.

Photo : VNA/CVN

Cette enveloppe de secours a été répartie comme suit : Dak Lak recevra 50 milliards, Khanh Hoa 40 milliards, tandis que Gia Lai et Lâm Dông se verront attribuer chacune 30 milliards.

Avec cette nouvelle répartition, le montant total débloqué par le Comité central de mobilisation pour les secours à destination des quatre provinces sinistrées atteint 275 milliards de dôngs. Depuis le début de la campagne, Khanh Hoa a bénéficié de 60 milliards, Dak Lak de 90 milliards, Gia Lai de 75 milliards et Lâm Dông de 50 milliards.

Ces fonds proviennent des contributions et de la générosité des cadres, fonctionnaires, employés d'État, travailleurs d'entreprises, organisations membres du Front de la Patrie, entrepreneurs, artistes, intellectuels, compatriotes vietnamiens résidant à l'étranger, ainsi que des ressortissants étrangers vivant et travaillant au Vietnam.

Ces dons, collectés via les comptes désignés du Comité, visent à partager et à soutenir les populations sinistrées par les pluies torrentielles. Ils constituent une ressource essentielle pour permettre aux habitants des régions touchées de surmonter les conséquences des catastrophes naturelles, de stabiliser rapidement leur quotidien et de relancer la production.

VNA/CVN