Innovation STEM Petrovietnam contribue à développer les connaissances à l’ère technologique

Une émission télévisée nationale en direct, co-organisée le 29 janvier par le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) et la Télévision du Vietnam (VTV), a mis en lumière les initiatives du groupe visant à "semer les graines du savoir" et à élargir l’accès aux sciences et aux technologies pour les élèves de tout le pays.

>> Hô Chi Minh-Ville : STEM bilingue et IA dans l’enseignement de l’anglais

>> STEM : une approche pour stimuler la pensée et la créativité chez les tout-petits

>> Petrovietnam construit 100 salles STEM dans les 34 villes et provinces

Photo : CTV/CVN

Le programme a relié trois établissements à Hanoï, le lycée Nguyên Huê à Lào Cai et le lycée Châu Thành à Hô Chi Minh-Ville, réunissant enseignants, élèves, représentants d’entreprises, ingénieurs du secteur de l’énergie et de l’industrie, ainsi que des personnes accompagnant directement les établissements scolaires dans la mise en œuvre concrète de l’enseignement des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).

Lors de l’événement, le président de Petrovietnam, Lê Ngoc Son, a déclaré qu’en réponse aux directives du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, concernant la réforme fondamentale de l’éducation et le développement de ressources humaines de haute qualité, le groupe avait réfléchi à la nécessité d’un programme visant à susciter l’enthousiasme et à inspirer les jeunes.

Fort de cette vision, Lê Manh Hùng, actuel ministre par intérim de l’Industrie et du Commerce et ancien président de Petrovietnam, a piloté le lancement du programme "Innovation STIM Petrovietnam" avec un sens aigu des responsabilités et une grande détermination.

Petrovietnam a achevé la construction de 100 salles de classe STEM dans 34 provinces et villes en seulement 100 jours, avant le Nouvel An 2026. Tous les sites suivent un modèle unifié conforme aux normes internationales.

Lê Ngoc Son a souligné que la véritable valeur du programme ne réside pas dans les 100 salles de classe construites, mais dans les bénéfices durables qu’il apporte. Pour les élèves, il offre des expériences scientifiques concrètes qui transforment chaque leçon en un voyage de découverte. Pour les enseignants, il leur fournit les outils nécessaires pour innover dans leur enseignement et encourager la créativité. Pour la société, il représente un investissement à long terme dans l’avenir du pays, contribuant directement au développement de ressources humaines de haute qualité.

Afin de garantir un impact durable, Petrovietnam a exhorté le ministère de l’Éducation et de la Formation à évaluer les salles de classe STEM locales en vue de leur amélioration et d’un déploiement plus large dans les prochains mois. L’entreprise s’est également engagée à soutenir les concours annuels STEM qui nourrissent la passion des élèves et les préparent aux compétitions régionales et internationales.

Soulignant que l’investissement dans l’éducation est une responsabilité fondamentale d’un groupe économique national, Son a déclaré que Petrovietnam vise non seulement à construire des salles de classe, mais aussi à créer un écosystème STEM qui entretient la flamme de la passion scientifique.

La directrice du collège de Tây Mô, Doàn Thi Thanh Huong, a indiqué que l’initiative de Petrovietnam en matière de salles de classe STEM, visant à améliorer l’enseignement et l’apprentissage par la pratique, a permis à l’équipe STEM de l’établissement de figurer parmi les 30 meilleures équipes nationales.

Au collège de Câu Giây, la mise en place d’un laboratoire STEM a considérablement amélioré l’enseignement et l’apprentissage. Doté d’équipements modernes, ce laboratoire permet aux enseignants de dispenser des cours interactifs qui encouragent l’initiative et la créativité des élèves. L’établissement a intégré les disciplines STEM à son programme de sciences et collabore avec des clubs et des experts pour accompagner les élèves dans des activités pratiques, la programmation et la conception de robots.

Grâce au laboratoire STEM, l’équipe de robotique de Câu Giây a participé à des compétitions virtuelles de programmation de robots et à des matchs d’alliance inspirés du Championnat du monde de robotique VEX 2026 aux États-Unis, ainsi qu’à des compétitions de robotique en Chine.

S’appuyant sur l’initiative STEM en classe, Nông Phuong Anh, élève de terminale au lycée de Cao Bang pour élèves surdoués, a développé avec succès SAVE.AI, un système d’alerte précoce aux crues soudaines et aux glissements de terrain. Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle et des données de capteurs, SAVE.AI diffuse des alertes multicanaux (web, SMS et sirènes) et reste opérationnel même sans connexion internet - un atout essentiel en zone montagneuse. Reconnu pour sa praticité et son faible coût, SAVE.AI a remporté le Prix national de la jeunesse créative 2025.

VNA/CVN