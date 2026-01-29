L’IA et la messagerie façonneront le commerce social vietnamien en 2026

L’intelligence artificielle (IA), le commerce conversationnel et les achats transfrontaliers devraient redéfinir la manière dont les entreprises vietnamiennes interagissent avec leurs clients et développent leurs ventes sur les plateformes de médias sociaux en 2026, selon les dernières analyses de marché de Meta.

>> Le Vietnam s’affirme comme une plaque tournante des centres de données en Asie

>> IA : neuf start-ups vietnamiennes présentent leurs solutions aux entreprises japonaises

>> Le Vietnam s'impose comme le nouveau pôle d'attraction de l'IA en Asie du Sud-Est

Photo : AFP/VNA/CVN

Khôi Lê, directeur national de Meta au Vietnam, a présenté les évolutions majeures des médias sociaux qui, selon lui, transforment les opérations des entreprises cette année. Il a souligné la convergence croissante de l’IA, de l’automatisation, de la messagerie, de la vidéo et du commerce mondial, des éléments de plus en plus indissociables de l’économie numérique vietnamienne.

Le Vietnam reste l’un des marchés les plus connectés de Meta. Khôi Lê a souligné qu’environ 94% des internautes vietnamiens sont actifs sur au moins une plateforme appartenant à Meta, notamment Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp ou Threads.

Ce niveau de pénétration, a-t-il précisé, offre aux entreprises un accès privilégié aux consommateurs tout au long de leur parcours d’achat, de la découverte du produit au suivi après-vente.

Instagram et Threads gagnent en popularité aux côtés de Facebook, en particulier auprès des jeunes et des actifs.

Threads connaît une forte croissance organique au Vietnam, s’imposant comme un espace de discussion ouverte et d’interaction en temps réel.

Khôi Lê a indiqué que la plateforme devrait poursuivre son développement jusqu’en 2026, créant ainsi de nouvelles opportunités d’engagement pour les marques et les créateurs de contenu.

Au Vietnam, le comportement des utilisateurs sur les plateformes de Meta reste fortement influencé par la consommation de vidéos, le streaming en direct et la messagerie, l’intelligence artificielle étant désormais intégrée à ces formats.

Selon Meta, environ 93% des PME vietnamiennes ont déjà utilisé des outils d’IA dans leurs opérations. "L’IA a dépassé le stade de l’expérimentation, a déclaré Khôi Lê. Elle devient une condition sine qua non de l’efficacité des entreprises".

Le commerce par messagerie a également été souligné comme un atout majeur du marché vietnamien.

Le Vietnam figure depuis longtemps parmi les pays leaders mondiaux en matière d’interactions B2C par chat, et Meta constate que le marché entre désormais dans ce qu’elle appelle le « commerce conversationnel à l’ère de l’IA ».

Les chatbots alimentés par l’IA sont de plus en plus utilisés pour répondre aux questions des clients, fournir des informations sur les produits et fonctionner en continu, même en dehors des heures ouvrables.

Les consommateurs vietnamiens, a noté Khôi Lê, sont de plus en plus à l’aise avec les systèmes automatisés en raison de leur rapidité, de leur praticité et de leur disponibilité.

Le rôle des créateurs de contenu évolue rapidement. Autrefois principalement axés sur le divertissement, les créateurs sont désormais essentiels au commerce, alimentant un cycle fermé qui relie la découverte de contenu, l’avis sur les produits, l’achat et les commentaires clients.

Au Vietnam, ce cycle repose sur les formats vidéo courts et les diffusions en direct, qui représentent désormais plus de la moitié du temps total passé par les utilisateurs sur les plateformes de Meta.

Les outils de Meta permettent aux créateurs et aux entreprises d’intégrer des liens produits directement dans les vidéos ou les diffusions en direct, facilitant ainsi la transition entre le visionnage et l’achat.

L’IA est de plus en plus déployée en coulisses pour optimiser ces expériences. Lors des diffusions en direct, des assistants automatisés peuvent répondre aux questions fréquentes sur les prix, la livraison et les politiques de retour, réduisant ainsi les délais de réponse et allégeant la charge opérationnelle des vendeurs.

Khôi Lê a indiqué que ces intégrations illustrent comment l’IA, la vidéo et le commerce en direct se combinent pour améliorer l’expérience utilisateur et les performances commerciales.

La technologie publicitaire connaît une évolution parallèle. Les solutions de Meta basées sur l’IA, notamment ses outils Advantage+, utilisent l’apprentissage automatique pour optimiser le ciblage et la diffusion des créations publicitaires, au-delà des critères démographiques traditionnels.

Selon les données présentées lors de la conférence, les entreprises utilisant des solutions publicitaires assistées par l’IA ont enregistré une amélioration moyenne de 22% de leur retour sur investissement publicitaire, certaines entreprises faisant même état d’une efficacité des campagnes multipliée par quatre.

Le commerce transfrontalier est apparu comme un autre thème majeur. Si les consommateurs vietnamiens sont depuis longtemps des acheteurs actifs sur les plateformes internationales, un nombre croissant d’entreprises nationales utilisent désormais les médias sociaux et les messageries instantanées pour vendre directement sur les marchés étrangers.

La traduction assistée par l’IA, la localisation automatique des contenus et l’infrastructure mondiale de messagerie abaissent les barrières à l’entrée, permettant aux vendeurs vietnamiens de répondre à la demande en Asie du Sud-Est, aux États-Unis et en Amérique latine.

Les plateformes de messagerie telles que WhatsApp, qui dominent la communication sur de nombreux marchés étrangers, jouent un rôle central dans cette expansion.

Meta a cité l’exemple de Thanh Vinh Holdings qui a utilisé le commerce via WhatsApp pour pénétrer les marchés régionaux, réalisant une forte croissance de son chiffre d’affaires tout en réduisant les coûts par commande grâce à l’automatisation et à l’interaction directe avec les clients.

Pour Khôi Lê, ces évolutions illustrent la transformation des médias sociaux au Vietnam, qui passent d’un simple canal de communication à un écosystème de commerce numérique pleinement intégré.

VNA/CVN