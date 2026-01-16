Le Vietnam booste sa coopération scientifique internationale

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a reçu à Hanoï, le 16 janvier, Amandeep Singh Gill, secrétaire général adjoint des Nations unies et envoyé spécial du secrétaire général pour la technologie, ainsi que Lee Chung-hoon, Pdg de Seoul Semiconductor Co., Ltd. (République de Corée).

Amandeep Singh Gill, secrétaire général adjoint des Nations unies (ONU), envoyé spécial du secrétaire général pour la technologie et membre de l’Organe consultatif de haut niveau du secrétaire général de l'ONU sur l’intelligence artificielle (IA), accompagné d’une délégation onusienne, se trouve au Vietnam pour participer à la 6e réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN.

Informant son invité des réalisations du Vietnam en matière de développement scientifique et technologique, d'innovation et de transformation numérique, Nguyên Chi Dung a souligné les progrès accomplis par le pays et l'ONU dans leurs relations scientifiques et technologiques, la coopération dans des domaines stratégiques étant en phase avec les tendances mondiales et les besoins de la coopération bilatérale.

Le Vietnam espère un soutien et une assistance continus de l'ONU pour garantir une mise en œuvre efficace, contribuant ainsi au développement commun de la région et du monde, a-t-il déclaré.

Invitant l'ONU à créer des conditions favorables à la mise en œuvre de certains aspects de la coopération avec le Vietnam, le vice-Premier ministre a proposé que la plus grande organisation multilatérale au monde renforce sa coopération en matière de renforcement des capacités numériques des experts et scientifiques vietnamiens.

Au nom du gouvernement, Nguyên Chi Dung a remercié le Secrétaire général adjoint et ses collègues et les a exhortés à continuer de soutenir et de promouvoir la collaboration avec le Vietnam dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique.

Il a également souhaité que la coopération Vietnam - ONU se développe davantage, générant des avantages concrets pour les scientifiques, les entreprises et les populations de la région et du monde.

Le même jour, le vice-Premier ministre vietnamien a reçu une délégation de Seoul Semiconductor conduite par son Pdg, Lee Chung-hoon. Ce dernier a déclaré que l'entreprise, fondée en 1992, est la troisième plus grande société mondiale spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de composants LED.

Seoul Semiconductor affiche un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 milliard de dollars américains, un réseau de près de 30 bureaux répartis dans environ 70 pays et des sites de production en République de Corée, aux États-Unis, en Chine et au Vietnam. Elle détient actuellement près de 16.000 brevets et établit de nouvelles normes dans l'industrie optoélectronique.

Au Vietnam, Seoul Semiconductor Vina Co., Ltd. a enregistré un investissement de 525 millions de dollars américains dans le parc industriel de Dông Van I, dans la province de Ninh Binh, pour la production de semi-conducteurs optiques. Le projet est divisé en quatre phases, dont trois sont déjà achevées et opérationnelles depuis janvier 2017, pour un investissement de 470 millions de dollars américains, a-t-il précisé.

Saluant les performances et la contribution de l'entreprise au Vietnam, M. Dung a déclaré que le pays visait une croissance d'au moins 10% d'ici 2026 et considérait la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels de son développement. Onze groupes de technologies stratégiques ont été identifiés, dont les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle.

Il a ajouté que le Vietnam avait lancé, le 16 janvier, la construction d'une usine de fabrication de semi-conducteurs de haute technologie destinée à soutenir la recherche, la conception et la production de puces sur le marché national. Ce projet stratégique témoigne de l'ambition du Vietnam de rattraper son retard, de maintenir son niveau et de surpasser les autres acteurs de la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

Le vice-Premier ministre a suggéré à Seoul Semiconductor d'accroître ses investissements et ses activités au Vietnam, d'aider les entreprises locales à intégrer sa chaîne de production et de développer des partenariats en matière de formation de personnel qualifié dans le secteur des semi-conducteurs.

