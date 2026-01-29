Puces électroniques : FPT pose les bases d’une souveraineté technologique

Le groupe technologique FPT a officiellement annoncé, le 28 janvier à Hanoï, la création d’une usine avancée de test et de mise en boîtier de semi-conducteurs.

Photo : VNA/CVN

Ce projet ambitieux vise à promouvoir l’interconnexion de la chaîne de valeur, permettant au Vietnam de maîtriser progressivement des technologies de pointe et souveraines, conformément aux orientations stratégiques nationales en matière de développement.

Première usine de test et de mise en boîtier de puces détenue par des intérêts nationaux, cette installation viendra compléter l’écosystème vietnamien des semi-conducteurs, désormais structuré autour de la formation, de la recherche, de la conception, de la fabrication, du test, du conditionnement et de la commercialisation. Elle permettra ainsi au pays de s’insérer plus profondément et plus durablement dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Cette initiative illustre l’engagement résolu de FPT dans la mise en œuvre de la Résolution N°57 du Bureau politique sur le développement des sciences, des technologies et de la transformation numérique. Elle s’inscrit également dans le cadre de la Décision N°1131 relative aux technologies stratégiques et de la Décision N°1018 portant sur la stratégie nationale de développement de l’industrie des semi-conducteurs, qui prévoit la création de dix usines d’ici 2030.

Cette démarche stratégique mutualise les forces de l'alliance nationale pour bâtir un écosystème fermé. L'usine constituera un environnement de pratique pour les ingénieurs locaux, contribuant à l'objectif de former 50.000 experts d'ici 2030, dont 35.000 dédiés spécifiquement à la production, au test et à la mise en boîtier.

Le président du groupe FPT, Truong Gia Binh, a souligné que la maîtrise des technologies des semi-conducteurs constitue un levier essentiel de la prospérité nationale. Il a estimé que si le potentiel des talents vietnamiens est considérable à l’échelle mondiale, le véritable défi réside dans la construction d’un écosystème unifié. Avec cette usine, FPT franchit une étape décisive, en étroite collaboration avec Viettel et d’autres partenaires nationaux, afin de porter des produits "Make in Vietnam" sur le marché.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Tào Duc Thang, président-directeur général du groupe Viettel, a affirmé que cet investissement est capital pour le perfectionnement de l'écosystème de semi-conducteurs "Make in Vietnam". L’usine offrira un terrain d'entraînement concret pour retenir les ingénieurs talentueux, limitant ainsi la fuite des matières grises. Il a souligné la nécessité d’une coordination étroite entre les secteurs public et privé pour assurer un développement durable de la filière.

Selon le plan prévu, la première phase (2026-2027), à Bac Ninh, verra l'installation de six chaînes de test conformes aux standards internationaux, avec des logiciels de test "Make in Vietnam" personnalisables. La deuxième phase (2028-2030) prévoit une extension à 6.000 m² pour une capacité de milliards de composants annuels, ciblant l'IoT, l'automobile et les systèmes sur puce d’intelligence artificielle embarquée (AI on edge).

Le vice-ministre de la Science et de la Technologie, Bùi Hoang Phuong, a salué un projet qui vient combler une lacune industrielle majeure et renforcer la cohérence de l’écosystème vietnamien des semi-conducteurs.

À l’occasion de cet événement, le groupe FPT a signé des accords de coopération avec le groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel, ainsi qu’avec des partenaires internationaux, en vue de développer des puces SoC AI on edge et de progresser vers une maîtrise complète de l’écosystème des appareils intelligents.

VNA/CVN