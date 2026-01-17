Science et technologie, piliers de la croissance

L’année 2025 marque un tournant majeur pour la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Ces domaines ne jouent plus seulement un rôle de soutien, mais se sont affirmés comme des moteurs clés du développement de l’économie.

Le chiffre d’affaires de l’ensemble du secteur de la science et de la technologie a atteint environ 5,465 millions de milliards de dôngs (208,07 milliards de dollars), avec une contribution de 115.000 milliards de dôngs (4,379 milliards de dollars) au budget de l’État et une contribution directe d’environ 1,4 millions de milliards de dôngs (53,3 milliards de dollars) au Produit intérieur brut (PIB). Ces résultats impressionnants illustrent de manière éloquente le rôle de plus en plus affirmé de la science et de la technologie dans le nouveau modèle de croissance du Vietnam.

Cadre juridique renforcé

Ces chiffres ont été présentés lors de la Conférence de bilan des activités de 2025 et de déploiement des missions pour 2026 du ministère des Sciences et des Technologies, tenue fin décembre 2025. Cette conférence n’a pas seulement permis de dresser le bilan d’une année d’efforts, mais a également constitué un moment clé pour affirmer une nouvelle vision du développement, dans laquelle la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique occupent une place centrale dans la stratégie nationale.

Nguyên Manh Hùng, membre du Comité central (CC) du Parti et ministre des Sciences et des Technologies, a souligné que l’année 2025 marque la convergence officielle de trois piliers majeurs - la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique -, institutionnalisés à un niveau inédit par la Résolution N°57 du Politburo et les lois spécialisées. Il s’agit d’une déclaration du Parti communiste du Vietnam (PCV) sur la voie de développement du pays pour la période à venir : désormais, le développement national reposera principalement sur la science et la technologie, l’innovation et la transition digitale. Selon le ministre, cette vision macroéconomique est d’envergure mondiale et confère au ministère des Sciences et des Technologies une mission et une responsabilité nouvelles dans l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé, puissant, prospère et heureux.

Selon Nguyên Manh Hùng, au cours des cinq dernières années, à partir de l’expérience pratique de l’ancien ministère de l’Information et de la Communication et de l’actuel ministère des Sciences et des Technologies issu de la fusion, un nouveau système de concepts s’est progressivement formé et largement diffusé. Ces concepts ont contribué à transformer en profondeur la manière de penser le rôle, la fonction de l’État et la trajectoire de développement du pays à l’ère numérique et de l’économie de la connaissance.

Du point de vue de la gouvernance et du perfectionnement institutionnel, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bùi Hoàng Phuong, a affirmé que l’année 2025 marque des innovations fondamentales dans la conception et l’achèvement du cadre juridique, avec un passage résolu d’une logique de gestion à une logique de création et de pilotage du développement.

En à peine dix mois d’existence, le nouveau ministère des Sciences et des Technologies a fait preuve d’une activité législative intense. À son actif : l’adoption de dix lois et d’une résolution par l’Assemblée nationale, complétée par la production de plus de 80 textes réglementaires (décrets, décisions et directives) et une cinquantaine de circulaires. Ce nouveau cadre juridique libère le potentiel technologique du pays. Il couvre l’intégralité de la chaîne de valeur : de la recherche fondamentale et la propriété intellectuelle jusqu’aux applications industrielles de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique.

Orientations tratégiques

Pour la première fois, le Vietnam se dote d’une Liste nationale des technologies et produits stratégiques. Ce tournant marque l’adoption d’une approche inversée : désormais, ce sont les défis socio-économiques concrets qui dictent les priorités de recherche et le développement des connaissances, et non l’inverse.

La transformation numérique nationale a également franchi une étape importante, grâce à la mise en place progressive et cohérente des infrastructures numériques, des données numériques, des bases de données nationales et des plateformes partagées, jetant des bases solides pour l’édification d’une nation numérique. Le secteur postal a maintenu une croissance élevée malgré un contexte économique difficile, tandis que les télécommunications ont enregistré des avancées notables : couverture 5G supérieure à 90% de la population, vitesse de l’Internet fixe classée parmi les dix meilleures au monde, et taux de déploiement de l’IPv6 dépassant 67%, plaçant le Vietnam au 7e rang mondial.

Fort de ces résultats, le ministère des Sciences et des Technologies définit pour 2026 une orientation axée sur des missions fondamentales et stratégiques, à fort effet d’entraînement, afin de contribuer davantage à une croissance rapide et durable. Les ressources, notamment financières, seront prioritairement concentrées sur les missions clés et essentielles, ainsi que sur les technologies et produits stratégiques à fort potentiel de rupture, en évitant la dispersion des investissements. Les projets retenus devront produire des résultats concrets et mesurables, étroitement liés à l’objectif de croissance à deux chiffres de l’économie.

Ce ministère renforcera également l’investissement dans les infrastructures scientifiques et technologiques, en privilégiant la création de laboratoires de pointe et de centres de recherche modernes, tout en promouvant des mécanismes de partage et d’interconnexion des infrastructures de recherche entre instituts, universités et entreprises.

Cinq piliers prioritaires

Parallèlement, les plateformes numériques nationales et les bases de données partagées seront perfectionnées afin d’assurer leur interconnexion et leur exploitation efficace au service de la gouvernance, de la gestion publique et du développement socio-économique, avec pour objectif que 100% des procédures administratives soient réalisées en ligne. Les politiques d’attraction et de valorisation des talents et des ressources humaines hautement qualifiées seront renforcées, en confiant des missions d’envergure et des défis scientifiques majeurs aux jeunes scientifiques et ingénieurs compétents, tout en attirant des experts vietnamiens de l’étranger et des spécialistes internationaux pour les projets stratégiques.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a demandé au ministère des Sciences et des Technologies, ainsi qu’aux ministères, secteurs et localités, de se concentrer sur la mise en œuvre efficace de cinq groupes de missions prioritaires.

La priorité absolue est d’intégrer les orientations du Secrétaire général du PCV, Tô Lâm, pour faire de la science et du numérique les leviers de l’année 2026. Le ministère doit s’affirmer comme le véritable chef d’orchestre du “Comité directeur pour l’innovation“. Cela passera par un suivi rigoureux, des évaluations régulières et une réactivité accrue pour lever les obstacles dès qu’ils se présentent sur le terrain.

Le deuxième défi est celui de l’exécution. Le ministère s’engage à transformer les réformes législatives en réalités concrètes dès le premier trimestre 2026, via la publication de tous les décrets d’application nécessaires. L’objectif est ambitieux : faire du cadre juridique non plus un frein, mais un véritable avantage concurrentiel capable de catalyser l’innovation et la transformation numérique.

Le troisième axe se concentre sur les missions structurantes. Le gouvernement prévoit une feuille de route rigoureuse pour cibler les priorités : infrastructures, données de masse, technologies de pointe et formation d’une élite intellectuelle. L’enjeu est de garantir que chaque dollar investi soit maximisé par des mécanismes de contrôle stricts.

Le quatrième volet vise à dynamiser le financement de l’innovation. En activant pleinement les Fonds nationaux pour la science et la technologie, le gouvernement souhaite attirer la R&D privée, qu’elle soit locale ou étrangère. L’objectif est de créer une véritable passerelle entre le monde académique et le marché.

Le dernier pilier scelle l’union entre innovation et protection. En intégrant l’Agenda 06 au cœur de sa stratégie, le ministère s’engage dans une coopération interministérielle inédite pour exploiter le gisement de données du pays. Sécuriser l’information et définir les standards techniques de demain sont les conditions sine qua non de cette transformation numérique réussie.

Nguyên Thành/CVN