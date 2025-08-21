Hô Chi Minh-Ville : STEM bilingue et IA dans l’enseignement de l’anglais

Dès 2025, Hô Chi Minh-Ville révolutionne l’éducation : un programme STEM bilingue et l’intégration de l’IA et de la VR/AR dans l’apprentissage de l’anglais visent à former une jeunesse innovante et bilingue, tournée vers l’avenir.

À partir de l’année scolaire 2025-2026, Hô Chi Minh-Ville franchira une étape décisive dans la modernisation de son système éducatif : la ville déploiera un programme STEM bilingue anglais-vietnamien et intégrera l’intelligence artificielle (IA) ainsi que la réalité virtuelle et augmentée (VR/AR) dans l’enseignement de l’anglais. L’objectif est double : faire de l’anglais une véritable seconde langue scolaire et former une génération d’élèves capables d’innover dans les domaines scientifiques et technologiques.

Lors de la conférence de lancement des orientations pour la nouvelle année scolaire, Lâm Hông Lam Thúy, du Service de l’éducation et de la formation, a souligné que l’IA et la VR/AR seront intégrées dans des plateformes d’apprentissage en ligne, permettant de personnaliser les parcours éducatifs. Selon elle, "il s’agit de créer un environnement où chaque élève peut progresser à son rythme, tout en développant ses compétences linguistiques et scientifiques". Cette orientation s’inscrit dans le cadre des directives fixées par la Conclusion n°91-KL/TW du Bureau politique et la Décision N°1600 du Premier ministre.

La stratégie repose sur plusieurs axes. D’abord, instaurer un environnement global d’apprentissage de l’anglais, où la langue devient un outil de communication et d’étude quotidien. Ensuite, renforcer la formation et la certification des enseignants, grâce à la coopération avec des experts vietnamiens et internationaux, ainsi qu’à des politiques d’attraction visant à recruter des enseignants qualifiés et des locuteurs natifs, notamment dans les zones défavorisées. Parallèlement, la ville prévoit des investissements massifs dans les infrastructures : construction et modernisation de salles spécialisées, équipements audiovisuels et informatiques, connexion Internet haut débit, avec une priorité accordée aux zones récemment fusionnées et aux régions difficiles d’accès.

La mobilisation sociale est également encouragée : autorités, entreprises et particuliers seront appelés à contribuer à l’équipement des écoles et au financement de matériels pédagogiques. Un effort particulier portera sur la création de banques de données numériques, de plateformes interactives favorisant l’auto-apprentissage permanent, ainsi que sur la mise à disposition de ressources pédagogiques de référence pour aider les enseignants de toutes disciplines à intégrer l’anglais dans leurs cours.

En parallèle, le Service de l’éducation et de la formation a validé un programme STEM bilingue destiné aux écoles primaires, collèges et lycées. Conçu autour de 36 modules couvrant l’ensemble du cursus scolaire, ce programme adopte une approche en trois étapes : recherche scientifique du problème, conception et expérimentation de solutions, puis présentation convaincante des résultats. Chaque module est élaboré en anglais et en vietnamien, permettant aux élèves de développer simultanément leur pensée scientifique et leurs compétences linguistiques.

L’évaluation continue constitue une autre innovation : les élèves seront notés selon un cadre structuré mesurant leurs compétences STEM, leur créativité et leurs qualités personnelles. L’approche pédagogique privilégiera l’usage de matériaux simples, disponibles localement et peu coûteux. Pour garantir la réussite du programme, les enseignants bénéficieront en amont de formations spécialisées aux méthodes bilingues et aux pratiques techniques.

Ainsi, les élèves n’acquerront pas seulement des connaissances en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, mais perfectionneront aussi leur anglais dans une logique scientifique et technologique. Ce double apprentissage constitue un levier essentiel pour faire de l’anglais une véritable seconde langue dans les écoles de la ville.

Avec ce programme, Hô Chi Minh-Ville se place à l’avant-garde des réformes éducatives au Vietnam, en associant innovation technologique, pédagogie bilingue et ouverture internationale. L’enjeu est de taille : former une génération maîtrisant à la fois les outils scientifiques et la langue anglaise, afin de répondre aux exigences d’une économie de plus en plus mondialisée.

Texte et photos : Quang Châu/CVN