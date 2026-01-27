Explorer l'Univers pour susciter des vocations scientifiques chez les jeunes

Résolution 57

Le 26 janvier, l’Université polytechnique de Hô Chi Minh-Ville (VNU-HCM) a accueilli une figure majeure de l'astronomie mondiale : le Professeur Jean-Pierre Luminet. Lauréat du Prix UNESCO Kalinga 2021, ce cosmologue de renom a partagé sa passion et ses découvertes lors d'une rencontre exceptionnelle visant à promouvoir la vulgarisation scientifique auprès des étudiants.

Lors de la rencontre, le Professeur Jean-Pierre Luminet a conduit le public dans un voyage de découverte de l’Univers moderne, en mettant l’accent sur les avancées marquantes de l’astronomie et de la cosmologie, notamment les recherches consacrées aux trous noirs, ainsi qu’à la structure, la géométrie et la nature de l’espace-temps.

Grâce à un exposé vivant, à la fois rigoureux sur le plan scientifique et accessible au grand public, le professeur a permis aux participants d’aborder des concepts complexes de l’astrophysique, tout en ouvrant de vastes pistes de réflexion sur la place de l’humain dans l’immensité de l’Univers.

Prenant la parole à l’ouverture de l’événement, Gilles Guillot, attaché de coopération et d’action culturelle et directeur de l’Institut français au Vietnam, a souligné que la conférence du professeur Jean-Pierre Luminet constituait un maillon essentiel d’une série d’activités visant à promouvoir la coopération universitaire et scientifique, actuellement mises en œuvre par les institutions françaises au Vietnam. Auparavant, l’Université polytechnique de Hô Chi Minh-Ville avait déjà eu l’honneur d’accueillir le professeur Serge Haroche, Prix Nobel de physique 2012, ainsi que l’astronaute française Claudie Haigneré et M. Jean-Pierre Haigneré. Ces initiatives ont contribué à la signature de la Charte de l’observatoire spatial pour le climat (Space Climate Observatory) entre la France et le Vietnam, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines spatial et des sciences interdisciplinaires.

De son côté, le Professeur associé, docteur Pham Trân Vu, vice-recteur de l’Université polytechnique de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que la présence du Professeur Jean-Pierre Luminet représentait un grand honneur pour l’établissement et pour l’environnement académique. Selon lui, le Professeur Luminet n’est pas seulement un scientifique éminent, auteur de travaux majeurs sur les trous noirs et l’Univers, mais également un grand intellectuel, qui a su rapprocher la science du public à travers ses nombreuses activités de vulgarisation scientifique à l’échelle internationale.

Selon le Professeur associé, docteur Pham Trân Vu, l’exploration de l’Univers demeure l’une des aspirations les plus profondes de l’humanité. Les interrogations portant sur l’origine, la structure et l’avenir de l’Univers ne revêtent pas seulement une portée scientifique majeure, mais touchent également aux réflexions fondamentales de l’être humain sur sa place dans le monde naturel. La session de partage animée par le Professeur Jean-Pierre Luminet a ainsi permis non seulement de transmettre des connaissances scientifiques de pointe, mais aussi de diffuser l’esprit de pensée critique, d’éveiller la passion pour la découverte et de nourrir l’aspiration à tendre vers de nouveaux horizons du savoir chez les élèves, les étudiants et les jeunes générations.

D’après les responsables de l’Université polytechnique, l’organisation régulière d’échanges académiques avec des scientifiques de premier plan mondial illustre clairement l’orientation stratégique de l’établissement, fondée sur une articulation étroite entre formation, recherche scientifique et innovation, tout en renforçant l’intégration internationale. Des événements tels que la conférence du Professeur Jean-Pierre Luminet contribuent ainsi à élever le niveau de l’environnement académique, à élargir la vision scientifique et à nourrir durablement la passion pour la recherche chez la jeunesse vietnamienne.

Texte et photos : Quang Châu/CVN