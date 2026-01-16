Une nouvelle ère s’annonce avec l’essor de l’économie numérique vietnamienne

Le secrétaire général adjoint des Nations unies (ONU) et envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les technologies numériques et émergentes, Amandeep Singh Gill, a souligné le rôle et la position du Vietnam dans la transformation numérique et sa stratégie en matière d’IA, ainsi que l’engagement onusien à coopérer avec le pays.

Photo : VNA/CVN

Dans un récent entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), il a déclaré que l’économie numérique vietnamienne connaît une croissance remarquable, étendant son influence du niveau régional au niveau mondial. Son taux de croissance actuel est estimé à trois fois supérieur à celui de l’économie vietnamienne dans son ensemble, plaçant ainsi le Vietnam parmi les principales économies numériques mondiales.

Il a toutefois indiqué que l’ASEAN est confrontée à des défis majeurs, notamment des progrès inégaux entre les États membres et une infrastructure numérique insuffisamment interopérable. Dans ce contexte, la décision prise par les ministres du Numérique de l’ASEAN lors de leur récente réunion à Hanoï d’accorder une priorité élevée à ces questions dans le cadre du Plan directeur numérique de l’ASEAN 2026-2030 est largement perçue comme une avancée positive et opportune.

L’intelligence artificielle (IA) figurant parmi les onze technologies stratégiques identifiées par le Vietnam et l’État comme prioritaires pour le développement, Gill a salué ce choix stratégique comme étant d’une grande pertinence. Il a souligné qu’à l’ère du numérique, aucune stratégie nationale de transformation socio-économique ne peut se permettre d’ignorer le rôle de l’IA.

Il a été particulièrement impressionné par la Résolution N°57-NQ/TW du Politburo du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale. Selon le secrétaire général adjoint des Nations unies, cette résolution devrait libérer l’immense potentiel créatif du peuple vietnamien à l’ère du numérique.

Revenant sur son intervention lors de la réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN, il a insisté sur le fait que lorsque les dirigeants nationaux accordent une attention soutenue à la transformation numérique, celle-ci progresse généralement beaucoup plus rapidement et efficacement. Le Vietnam, a-t-il noté, offre un exemple concret de cette dynamique.

Photo : VNA/CVN

D’après Amandeep Singh Gill, l’IA est une technologie puissante au potentiel immense, mais elle peut aussi être mal utilisée. Une approche centrée sur l’humain est donc essentielle. La protection des droits et de la sécurité des personnes doit demeurer la priorité absolue, et le respect de la vie privée et de la sécurité des données doit être total. Le développement de l’IA ne doit pas entraîner une concentration excessive des richesses et du pouvoir, ni laisser certaines communautés de côté.

À l’ONU, il a réaffirmé que l’IA doit servir l’humanité entière, en décuplant la créativité et la productivité humaines plutôt qu’en excluant des individus de l’économie de demain.

Commentant l’effort global du système politique vietnamien pour bâtir les fondements institutionnels et infrastructurels d’un écosystème numérique humain et centré sur l’humain, Amandeep Singh Gill a salué cette approche. Le développement centré sur l’humain, a-t-il expliqué, doit impérativement commencer par les infrastructures. Sans accès au calcul haute performance pour l’entraînement des modèles, ni à une infrastructure de données suffisante pour l’inférence et le déploiement, l’IA ne peut avoir d’impact concret significatif.

L’accent mis par le Vietnam sur les infrastructures, la formation des talents et la qualité des ensembles de données pour l’entraînement de l’IA constitue donc une voie judicieuse et stratégique.

Au-delà des infrastructures numériques, les infrastructures énergétiques sont tout aussi cruciales. La disponibilité de l’énergie est devenue une contrainte majeure pour les infrastructures d’IA à l’échelle mondiale. Amandeep Singh Gill a observé que le Vietnam accorde une grande importance à la diversification de ses sources d’énergie afin de soutenir le développement des capacités en IA.

Concernant les engagements concrets de l’ONU envers le Vietnam pour promouvoir une IA éthique et centrée sur l’humain, il a souligné deux piliers essentiels. Le premier est la création de mécanismes de gouvernance mondiale de l’IA, un processus auquel le Vietnam et tous les autres États membres de l’ONU se sont engagés à participer. Le second est l’échange actif d’expériences nationales. Il a souligné que les récents progrès du Vietnam en matière de gouvernance de l’IA et l’évolution de son cadre juridique pourraient offrir des enseignements précieux aux autres nations lors des dialogues internationaux sur la gouvernance de l’IA.

Enfin, Amandeep Singh Gill a mis en lumière la contribution des scientifiques vietnamiens au développement des technologies d’IA de pointe, réaffirmant le soutien indéfectible de l’ONU à leur participation aux conseils scientifiques internationaux indépendants sur l’IA.

VNA/CVN