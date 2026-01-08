Élargir l’espace de coopération, promouvoir le transfert de technologies et l’innovation

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a assisté le 8 janvier à Hanoï, à la cérémonie d’inauguration du Centre de recherche et développement (R&D) du groupe Dassault Systèmes, un leader mondial français des technologies numériques.

Photo : VNA/CVN

Cet événement marque une étape importante dans le renforcement de la coopération entre le Vietnam et l’Europe dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a félicité le groupe Dassault Systèmes et salué la coordination efficace du ministère des Finances, ainsi que l’accompagnement actif de l’Ambassade de France et de la Délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, qui ont contribué à promouvoir la coopération en matière de sciences et technologies, d’innovation et de transformation numérique au cours des dernières années.

Doté d’un fort potentiel technologique et d’un vaste réseau de partenaires, Dassault Systèmes est reconnu comme un acteur de premier plan mondial dans le domaine des jumeaux numériques et des solutions de transformation numérique pour l’industrie.

Selon le vice-Premier ministre, le choix du Vietnam par Dassault Systèmes pour implanter ses centres de R&D traduit une vision stratégique à long terme et ouvre de larges perspectives de coopération entre les deux parties dans la formation des ressources humaines, la recherche-développement, le transfert de technologies et l’innovation. Ces centres ne serviront pas uniquement les activités de R&D du groupe, mais contribueront également à la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, composée d’ingénieurs et d’experts technologiques vietnamiens, renforçant ainsi la position du Vietnam dans la chaîne de valeur technologique mondiale.

Le vice-Premier ministre a hautement apprécié le rôle de passerelle et les contributions concrètes de l’Ambassade de France et de la Délégation de l’UE au Vietnam dans la mise en relation du Vietnam avec les entreprises technologiques, les instituts de recherche et les organisations d’innovation de premier plan en Europe. Il a souligné que ces efforts constituent une base essentielle pour la mise en place de modèles de coopération exemplaires dans les domaines des sciences et technologies et de l’innovation, en adéquation avec le contenu du Partenariat stratégique global Vietnam - France, ainsi qu’avec les relations de coopération entre le Vietnam et l’UE.

Photo : VNA/CVN

Afin d’assurer un fonctionnement efficace des centres de R&D et de maximiser leur contribution à la coopération bilatérale et multilatérale, le vice-Premier ministre a invité Dassault Systèmes à poursuivre l’expansion de ses activités de R&D au Vietnam, avec pour objectif d’employer environ 1.000 ingénieurs hautement qualifiés d’ici 2030. Il a également encouragé le groupe à renforcer la connexion avec les entreprises de son réseau afin d’élargir les investissements et les activités commerciales au Vietnam, en se concentrant dans un premier temps sur 11 groupes de technologies stratégiques, tout en intensifiant la coopération avec le Centre national d’innovation (NIC) dans la formation des ressources humaines et le développement de l’écosystème de start-up innovantes.

Le vice-Premier ministre a exprimé le souhait que Dassault Systèmes renforce davantage sa coopération avec les partenaires nationaux afin de promouvoir le transfert de technologies, contribuant progressivement à faire du Vietnam un "pôle" d’investissement majeur du groupe en Asie du Sud-Est et en Asie.

Réaffirmant l’engagement du gouvernement vietnamien, Nguyên Chi Dung a souligné que le Vietnam continuerait à perfectionner son environnement d’investissement et d’affaires, tout en créant des conditions favorables pour permettre aux investisseurs nationaux et étrangers d’opérer de manière efficace, durable et à long terme, contribuant ainsi à renforcer la participation et la position du Vietnam dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement mondiales.

