STEM : une approche pour stimuler la pensée et la créativité chez les tout-petits

Lors d’un colloque organisé le 25 août par le ministère de l’Éducation et de la Formation, à l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville, des experts ont souligné que l’intégration de STEM à l’éducation préscolaire est une orientation incontournable. Elle favorise le développement des enfants, mais exige une mise en œuvre progressive, soutenue par la formation des enseignants et l’adaptation des programmes.

Dans son allocution d’ouverture, Nguyên Thanh De, directeur du Département de l’Éducation préscolaire (ministère de l’Éducation et de la Formation), a insisté sur le fait que l’éducation préscolaire constitue la base du système éducatif national et joue un rôle essentiel dans la formation de la personnalité des enfants. Dans le contexte de la mondialisation et de la révolution industrielle 4.0, l’éducation préscolaire doit s’adapter avec souplesse, et l’application de STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) est considérée comme une solution pour améliorer la qualité de l’enseignement, des soins et de l’accompagnement des jeunes enfants.

Selon M. Thanh De, l’apprentissage par le jeu et l’expérience favorise le développement de compétences et de qualités telles que l’indépendance, la créativité, la confiance en soi, le partage et l’intégration. C’est sur cette base que les activités éducatives préscolaires doivent être conçues selon une approche axée sur le développement des compétences, tout en répondant aux exigences de la réforme globale de l’éducation au Vietnam.

De nombreux représentants des Service de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Lâm Đồng, Nghệ An, ainsi que des établissements d’enseignement supérieur et préscolaire, ont partagé leurs expériences et observations sur la mise en œuvre de l’éducation STEM dans les programmes préscolaires. Tous ont reconnu sa pertinence pour le développement global des enfants, mais ont également souligné plusieurs difficultés : infrastructures insuffisantes, manque de ressources pédagogiques et compétences limitées des enseignants.

Le professeur Huynh Van Son, recteur de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville, a présenté les résultats d’une recherche menée avec ses collaborateurs sur les compétences en éducation STEM des étudiants en formation préscolaire. L’enquête auprès de 693 étudiants révèle qu’une grande majorité d’entre eux possède une compréhension générale de STEM, mais demeure hésitante dans sa mise en œuvre. Certains ne saisissent pas pleinement l’esprit de STEM, entraînant des pratiques dites "pseudo-STEM" ou "hybrides" lors des activités d’enseignement. De plus, l’intégration de STEM aux autres activités éducatives reste insuffisamment exploitée.

Sur cette base, le professeur Huynh Van Son a proposé cinq axes d’action : Définir des standards de compétences en éducation STEM pour les étudiants du secteur préscolaire; développer les programmes de formation avec des modules spécialisés; créer des environnements pratiques favorables; encourager la participation des étudiants aux activités extrascolaires et clubs STEM; renforcer la coopération entre les écoles de formation pédagogique, les entreprises et les organisations STEM.

Selon Nguyên Thi Kim Chi, vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, l’introduction de STEM dans l’enseignement préscolaire présente à la fois des opportunités et des défis. Le principal atout réside dans le fait que les enfants âgés de 1 à 6 ans traversent une "période d’or" pour le développement de la pensée et de la capacité d’exploration. Cependant, certains établissements négligent encore STEM, tandis que d’autres l’appliquent de manière excessive - deux approches inappropriées.

"L’essentiel est de considérer STEM comme un outil pour stimuler la pensée et la créativité des enfants, et non comme un objectif imposé", a souligné Nguyên Thi Kim Chi.

Elle a également insisté sur l’importance de former et de développer le corps enseignant, tout en assurant la continuité de l’approche STEM entre les différents niveaux d’enseignement. Le ministère est en train d’achever le nouveau programme d’éducation préscolaire, héritant des acquis du programme de 2009 et intégrant les critères de l’approche STEM selon le principe de l’enfant au centre. Cette démarche posera les bases d’un déploiement efficace de STEM, en préparant le terrain pour améliorer la qualité de l’éducation aux niveaux supérieurs.

Texte et photos : Quang Châu/CVN