Hanoï : lancement d'un parc de technologie numérique de 2 milliards de dollars

Dans une atmosphère marquée par les préparatifs du XIV e Congrès national du Parti, le Comité populaire de Hanoï, en collaboration avec le groupe FPT, a officiellement lancé, ce 16 janvier, les travaux d'un vaste Parc de technologie numérique à usage mixte dans les quartiers de Tây Tuu et Phu Diên.

>> Résolution 57 : FPT exporte son premier lot de puces de puissance au Japon



>> IDC : FPT Software se positionne comme leader en logiciels d'IA conversationnelle

>> Le géant vietnamien FPT s'installe au cœur de la «Start-up Nation» en Israël

Photo : FPT/CVN

L'événement d'envergure marque la naissance d'un nouvel espace stratégique pour la capitale, plaçant la science, la technologie et l'innovation au cœur de son essor. Ce projet ambitionne d'attirer des ressources humaines de haute qualité et d'imposer des modèles de développement modernes.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Truong Viêt Dung, a affirmé que ce parc technologique est ambitionné de devenir un noyau stratégique de l'écosystème d'innovation de la ville, conformément à l'objectif de transformer la capitale en un centre majeur de la science, de la technologie et de l'économie numérique du pays.

Avec une superficie de près de 200 ha et un investissement total dépassant les 2 milliards de dollars, le projet devrait accueillir, une fois opérationnel, environ 60.000 experts, ingénieurs en technologies numériques et travailleurs spécialisés. Ce site est conçu comme un espace de "création de valeur réelle" dédié à la recherche et au développement de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA), le Big Data, l'Internet des objets (IoT) et la blockchain, tout en favorisant une synergie étroite entre la formation, la recherche et la production de services numériques.

Truong Viêt Dung a salué l'engagement à long terme du groupe FPT dans la maîtrise des technologies de base nationales. Le succès de ce projet illustrera le modèle de coopération "triple hélice" : l'État comme facilitateur, l'entreprise comme force d'exécution et les scientifiques comme ressource intellectuelle fondamentale. La municipalité s'est engagée à accompagner étroitement l'investisseur afin que le parc contribue rapidement à la croissance économique et à la qualité de vie des citoyens.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le président du conseil d'administration du groupe FPT, Truong Gia Binh, a exprimé sa gratitude envers les autorités locales et a réitéré son ambition de faire de ce complexe une véritable "Silicon Valley" vietnamienne.

Le projet de 196,8 hectares adopte le modèle "Work - Live - Innovate" (Travailler - Vivre - Innover) et répond aux normes de construction durable et écologique. Le cœur du complexe sera complété par des infrastructures de transport interne, des espaces verts et des plans d'eau. Le calendrier prévoit un déploiement s'étalant de 2026 à 2031, avec une mise en service des premières infrastructures dès 2027.

À terme, cette infrastructure renforcera le rôle de Hanoï en tant que centre politique et administratif national, mais surtout comme leader de la science, de la technologie, de l'innovation, et un berceau des nouvelles idées de développement du Vietnam.

VNA/CVN