Les Rencontres de Moriond, soixante ans d’une science en dialogue

Fondées en 1966 par le Professeur physicien Trân Thanh Vân, les Rencontres de Moriond ont célébré leur 60ᵉ anniversaire au Collège de France.

D’une rencontre informelle réunissant de jeunes chercheurs dans les Alpes, elles sont devenues l’un des rendez-vous majeurs de la physique contemporaine, fidèles à une conception profondément humaniste du débat scientifique.

La conférence a bénéficié de la participation de trois lauréats du prix Nobel de physique : le Professeur Barry Barish (prix Nobel de physique 2017), le Professeur Kajita Takaaki (prix Nobel de physique 2015, intervention en ligne) et le Professeur Giorgio Parisi (prix Nobel de physique 2021, intervention en ligne).

Elle a également rassemblé de nombreux chercheurs de renom, proches collaborateurs et soutiens de longue date du Centre international des sciences et de l'éducation interdisciplinaires - ICISE (dans le quartier de Quy Nhon Nam, province de Gia Lai au Centre), engagés dans le développement de la recherche scientifique au Vietnam.

Parmi eux figuraient le Professeur Barry Barish (California Institute of Technology – Caltech, États-Unis) ; le Professeur Louis Fayard, directeur de recherche honoraire du CNRS au Laboratoire de Physique des deux infinis (IN2 – IJCLab, Orsay), récemment élu membre de l’Académie des sciences de France ; ainsi que le Professeur Thierry Montmerle, de l’Institut d’Astrophysique de Paris (IAP), ancien secrétaire général de l’Union astronomique internationale (UAI) pour la période 2012-2015 à l’Observatoire de Paris.

Ce dernier a notamment joué un rôle déterminant de conseil dans le choix des équipements de l’Observatoire astronomique de Quy Nhon dans la province de Gia Lai.

Il y a plus d’un demi-siècle, alors qu’il n’avait que 30 ans, le Professeur Trân Thanh Vân, physicien d’origine vietnamienne exerçant en France, a conçu une idée novatrice : rompre avec le format classique des conférences scientifiques (conférences, symposiums, colloques) pour créer un modèle inédit, celui des "rencontres".

Dans un cadre calme et propice aux échanges, où tous les participants vivent et partagent le même quotidien, les barrières liées aux titres académiques — qu’il s’agisse de lauréats du prix Nobel ou de jeunes doctorants — s’estompent, favorisant des échanges plus sincères, plus ouverts et, en définitive, plus humains.

La première édition des Rencontres de Moriond s’est tenue en 1966 dans le village de Moriond, au cœur des Alpes, réunissant un peu plus de vingt jeunes physiciens venus de France, d’Italie et d’Allemagne, pour la plupart issus de l’Université Paris XI à Orsay (aujourd’hui Université Paris-Saclay).

Les matinées étaient consacrées aux exposés et aux débats en physique théorique et expérimentale ; les après-midi, de 13h00 à 16h00, étaient dédiées au ski ; les travaux scientifiques reprenaient ensuite jusqu’en soirée.

Après le dîner, les échanges se poursuivaient parfois autour de discussions scientifiques informelles ou de moments musicaux. Faute de moyens financiers, le Professeur Trân Thanh Vân et ses collègues faisaient eux-mêmes les courses, cuisinaient et louaient des hébergements modestes.

C’est dans cet esprit qu’ont vu le jour les Rencontres de Moriond. D’une initiative modeste, elles sont devenues, au fil des décennies, l’un des forums scientifiques les plus influents au monde dans les domaines de la physique des particules, de la physique des hautes énergies, de l’astrophysique et de la cosmologie.

L’ICISE au Quy Nhon Nam a hérité de cet héritage intellectuel et organisationnel, contribuant progressivement à faire émerger un lieu de rencontres scientifiques emblématique du Vietnam, rayonnant en Asie du Sud-Est et en Asie de l’Est.

À l’occasion de ce 60ᵉ anniversaire, les Professeurs et chercheurs ont présenté de nombreuses communications scientifiques et souligné le rôle essentiel des Rencontres de Moriond dans la création d’un espace académique libre, propice à l’émergence, au partage et au développement d’idées scientifiques nouvelles à travers les générations.

Texte et photos : Câm Sa - Thanh Son/CVN