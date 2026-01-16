Le Vietnam s’affirme comme une plaque tournante des centres de données en Asie

L’essor de l’intelligence artificielle (IA) est en train de redéfinir le marché immobilier des centres de données. Au Vietnam, en particulier à Hô Chi Minh-Ville, ce segment attire un intérêt croissant de la part des investisseurs nationaux et internationaux, avec un potentiel de croissance encore important.

Photo : VNA/CVN

Le marché connaît un dynamisme marqué, illustré par l’annonce d’un partenariat entre la Société de développement urbain Kinh Bac, Accelerated Infrastructure Capital (AIC) et la banque VietinBank, visant à développer un complexe de centres de données dédiés à l’IA d’un montant de 2 milliards de dollars sur un site de 10 hectares dans la Zone industrielle de Tân Phu Trung, Hô Chi Minh-Ville.

Les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont mis en place un groupe de travail intersectoriel afin d’accélérer les procédures et de soutenir la mise en œuvre du projet.

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville soutient un projet de centre de données hyperscale destiné au développement de l’IA, avec un investissement d’environ 2 milliards de dollars, porté par un consortium comprenant G42, Microsoft, FPT, VinaCapital et Viet Thai Group.

Plusieurs entreprises nationales ont également lancé des projets majeurs. Viettel a entamé la construction d’un centre de données d’une capacité de 140 MW dans la Zone industrielle de Tân Phu Trung. Le groupe CMC a été autorisé à investir 6.260 milliards de dôngs dans un projet de centre de données hyperscale, avec une capacité de 3.000 racks, dont la mise en service est prévue à partir de 2027.

Par ailleurs, Evolution Data Centres prévoit d’investir 500 millions de dollars dans un campus de centres de données hyperscale à Hô Chi Minh-Ville.

Selon un rapport de CBRE Vietnam, la montée en puissance de l’IA et la demande croissante en services de cloud computing stimulent les investissements dans les centres de données de grande capacité.

L’enquête menée par CBRE sur les intentions d’investissement en Asie-Pacifique 2025 montre que les centres de données se classent au deuxième rang des actifs alternatifs privilégiés par les investisseurs.

À l’échelle mondiale, JLL prévoit que la capacité des centres de données doublera pour atteindre environ 200 GW d’ici 2030, nécessitant des investissements estimés à près de 3.000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Au Vietnam, la capacité opérationnelle actuelle des centres de données s’élève à environ 104 MW, ce qui reflète un marché encore émergent.

Toutefois, le pays bénéficie d’un avantage concurrentiel important, avec un coût moyen de construction des centres de données estimé à environ 7 dollars par watt, parmi les plus bas de la région Asie-Pacifique.

Selon Trang Lê, directrice générale de JLL Vietnam, la combinaison d’une planification électrique stratégique, de ressources diversifiées en énergies renouvelables et d’une demande croissante de numérisation de la part des entreprises nationales constituera un socle favorable au développement du marché vietnamien des centres de données.

VNA/CVN