Ninh Binh sanctionne des bateaux pour violations liées à la pêche INN

Les autorités de la province de Ninh Binh ont récemment intensifié leurs efforts contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), sanctionnant de nombreux navires pour divers manquements.

Photo : CTV/CVN

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, du 1er janvier 2024 au 26 octobre 2025, les forces compétentes ont traité 680 infractions liées à la pêche INN.

Parmi ces infractions, 389 cas relevant du non-respect des règles liées au système de surveillance par satellite (VMS) ont été sanctionnés.

Sept navires ont été pénalisés pour avoir dépassé les zones autorisées de pêche en mer.

Les forces compétentes ont également sanctionné 284 violations dans le domaine de l’exploitation et de la protection des ressources halieutiques.

Les autorités provinciales ont en outre infligé des sanctions importantes à de nombreux navires ayant perdu le signal VMS pendant plus de six heures en mer, portant les amendes cumulées à plus de 10 milliards de dôngs.

Photo : CTV/CVN

Le Service de l’agriculture et de l’environnement précise que les unités compétentes dressent régulièrement une liste des navires susceptibles d’enfreindre les réglementations INN. Cette liste est transmise au Département des pêches et au Corps de contrôle maritime, puis publiée sur le système national de surveillance des navires.

Au 31 octobre, Ninh Binh comptait 22 navires considérés comme présentant un risque élevé de violation. Tous sont actuellement à quai et font l’objet d’un suivi étroit par les autorités locales.

Parallèlement, le Comité populaire provincial a récemment demandé aux services et localités concernés de mettre en œuvre, de manière urgente, les missions clés afin d’appliquer strictement les directives du Premier ministre sur la lutte contre la pêche INN. Une attention particulière est accordée au traitement rigoureux des infractions administratives n’ayant pas encore réglé leurs amendes.

Comme l’ensemble du pays, Ninh Binh poursuit l’objectif de lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne. La province renforce les campagnes de sensibilisation, intensifie les contrôles et assure une application stricte des mesures disciplinaires.

Suivi des navires à risque

Évoquant le suivi des navires via le système VMS, Trân Anh Dung, vice-président du Comité populaire provincial, souligne que les forces fonctionnent en permanence, assurant une surveillance 24 heures sur 24.

Le système de surveillance est exploité de manière optimale afin de garantir que 100% des navires maintiennent la connexion VMS du départ au retour au port.

Photo : CTV/CVN

Chaque jour, les équipes identifient les navires ayant perdu la connexion VMS pendant moins de six heures ou se trouvant à proximité des zones limites de pêche. Elles contactent ensuite les capitaines pour les informer, les soutenir et protéger leurs droits légitimes d’exploitation. Les propriétaires sont également rappelés à l’ordre pour ne pas désactiver volontairement le système VMS ni franchir les frontières maritimes autorisées.

Les autorités dressent régulièrement une liste des navires ayant perdu la connexion VMS pendant plus de six heures en mer, ou plus de dix jours à quai sans transmettre leur position, ou encore ayant dépassé les limites de pêche autorisées. Ces informations sont transmises au groupe de vérification du VMS et aux unités compétentes pour traitement conformément à la loi.

La province coopère également avec le Département des pêches et le Corps de surveillance maritime pour installer des logiciels d’alerte de perte de signal VMS à destination des propriétaires de navires, renforçant ainsi la prévention et le contrôle des risques de violation.

Thao Nguyên/CVN