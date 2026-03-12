INN : Dak Lak accélère ses préparatifs avant l’inspection européenne

Dans l’optique de lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne au secteur halieutique vietnamien, la province de Dak Lak intensifie ses préparatifs pour accueillir la prochaine délégation d’inspection.

Les autorités de Dak Lak ont procédé à un examen et à une évaluation rigoureuse des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout en s’efforçant de combler les dernières lacunes.

Ta Anh Tuân, président du Comité populaire provincial, a exhorté l’ensemble des services, secteurs, unités et localités concernés à faire preuve d’une responsabilité accrue, d’une mobilisation soutenue et d’un esprit d’urgence dans la mise en œuvre des tâches assignées. Il a insisté sur la nécessité de finaliser les dossiers et documents, et de garantir des conditions optimales pour les séances de travail avec les experts européens, qualifiant cette mission de priorité centrale dans le contexte actuel.

À la suite d’une évaluation menée début mars, le ministère de l’Agriculture et de l'Environnement du Vietnam a d’ores et déjà salué les efforts de la province, notamment en ce qui concerne l’organisation des données et l’aménagement des infrastructures d’accueil.

Actuellement, le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement organise des exercices de simulation destinés à tester la cohérence des rapports et la capacité de justification des agents face aux inspecteurs de la Commission européenne. L’accent est mis sur la résolution définitive des problèmes liés à la gestion de la flotte et à la traçabilité des produits de la pêche. Chaque entité et chaque intervenant se voient désormais attribuer des responsabilités précises selon un calendrier strict, afin de garantir une transparence totale dans la présentation des résultats.

Sur le terrain, le dispositif de surveillance a été considérablement renforcé par le Commandement des gardes-frontières, qui multiplie les campagnes de sensibilisation auprès des pêcheurs pour accélérer le respect des règlements sur l’exploitation des produits aquatiques et prévenir toute incursion dans les eaux étrangères.

Parallèlement, les forces de police ont achevé l’identification et le recensement de l’ensemble de la flotte locale, soit 2.576 navires. Des patrouilles mobiles et des points de contrôle ont également été instaurés le long du littoral et sur les sites d’amarrage informels afin d’éradiquer tout débarquement clandestin de produits aquatiques.

