Hanoï : le marché des carburants reste stable

Selon les forces de gestion du marché de Hanoï, la situation du commerce des carburants et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans la capitale reste globalement stable. L’approvisionnement dans plusieurs stations-service a été rétabli et renforcé, répondant ainsi à la demande de consommation des habitants.

Dans un contexte de fortes fluctuations du marché mondial de l’énergie dues à une situation internationale complexe, le Service de gestion du marché de Hanoï a déployé de manière coordonnée des mesures de contrôle et de surveillance des activités de distribution de carburants et de GPL. Ces actions sont menées conformément aux directives du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et du Service municipal de l’industrie et du commerce de Hanoï afin de renforcer la régulation du marché et de détecter rapidement d’éventuelles infractions telles que la spéculation, la rétention de marchandises, l’augmentation injustifiée des prix ou la vente au compte-gouttes susceptible de perturber le marché.

Dans ce cadre, les 25 équipes de gestion du marché relevant du service municipal ont procédé à des inspections dans les stations-service et ont suivi de près l’évolution de l’offre et de la demande dans chaque arrondissement et district. Parallèlement aux contrôles, les autorités ont intensifié les activités de sensibilisation afin d’inciter les commerçants à respecter strictement la réglementation en vigueur, à garantir l’approvisionnement et à contribuer à la stabilisation du marché. Les habitants ont également été appelés à ne pas céder à la panique et à éviter de stocker des carburants dans des bidons, bouteilles ou autres contenants non sécurisés en raison des risques d’incendie et d’explosion.

Aucun cas d’augmentation anormale des prix

Selon les statistiques du Service de l’industrie et du commerce de Hanoï, la ville compte actuellement 453 points de vente de carburants. Les résultats de la surveillance effectuée entre la soirée du 10 mars et la matinée du 11 mars montrent que la grande majorité des stations continuent de fonctionner normalement, affichent publiquement les prix et vendent les produits conformément aux tarifs réglementés. Les autorités n’ont constaté aucun cas d’augmentation anormale des prix, de spéculation ou de vente limitée.

Fait notable, l’approvisionnement en carburants dans plusieurs stations s’est amélioré par rapport à la journée du 10 mars. Au total, 14 stations qui avaient précédemment signalé une rupture de stock ont été réapprovisionnées et ont repris leurs activités normales. Toutefois, au matin du 11 mars, cinq stations restaient temporairement fermées en raison d’une rupture de stock et attendaient de nouvelles livraisons de la part des distributeurs. Par ailleurs, une station ne vendait plus que de l’essence faute de diesel, tandis qu’une autre, bien que réapprovisionnée, avait dû suspendre temporairement ses activités en raison d’une panne d’électricité.

Selon les observations des correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information, l’affluence des consommateurs dans certaines stations-service de Hanoï a diminué dans la matinée du 11 mars par rapport aux jours précédents. Afin de répondre à la demande, certaines stations ont même prolongé leurs horaires d’ouverture. Ces éléments montrent que la majorité des points de vente poursuivent leurs activités normalement et que l’approvisionnement global du marché reste assuré.

Concernant les prix de détail, à partir de 23h45 le 10 mars, les ministères vietnamiens de l’Industrie et du Commerce et des Finances ont ajusté les prix des carburants conformément à la Résolution N°36 du gouvernement relative aux mesures visant à faire face aux conséquences du conflit au Moyen-Orient. Ainsi, le prix de l’essence E5 RON92 a augmenté de 1.344 dôngs par litre pour atteindre au maximum 26.570 dôngs le litre, tandis que l’essence RON95-III a progressé de 2.073 dôngs, à 29.120 dôngs le litre. Le diesel a augmenté de 478 dôngs le litre pour atteindre 30.717 dôngs, alors que le kérosène a diminué de 2.706 dôngs, à un plafond de 32.385 dôngs le litre. Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, ces ajustements sont liés aux fluctuations du marché mondial de l’énergie.

L’offre demeure stable

S’agissant du marché du GPL, les forces de gestion du marché de Hanoï ont indiqué qu’aucune infraction n’avait été constatée jusqu’à présent. Les activités de distribution de gaz se poursuivent normalement et l’offre demeure stable.

Toutefois, les prix de vente au détail du gaz domestique ont tendance à augmenter sous l’effet de la hausse des prix de l’énergie et des coûts de transport. D’après les entreprises du secteur, les prix ont été relevés d’environ 2.500 dôngs par kilogramme, soit près de 30.000 dôngs pour une bonbonne de 12 kg et environ 112.500 dôngs pour une bonbonne de 45kg. Après cet ajustement, le prix de plusieurs bonbonnes de 12kg dépasse désormais 500.000 dôngs sur le marché.

Dans l’ensemble, les activités de distribution de carburants et de GPL à Hanoï demeurent stables, l’offre répondant globalement aux besoins de la population et contribuant à maintenir l’équilibre du marché dans un contexte de volatilité persistante des prix mondiaux de l’énergie.

