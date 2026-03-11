Le Vietnam réforme son secteur halieutique pour lutter contre la pêche INN

Le Vietnam intensifie la restructuration de son secteur halieutique avec une nouvelle vision : passer d'une exploitation intensive à une création de valeur durable fondée sur la préservation.

Le renforcement de la gestion ne se limite plus à des mesures administratives visant à répondre aux recommandations de la Commission européenne (CE), mais s’attaque désormais au cœur du problème : la conversion professionnelle, la réduction de la flotte et l’instauration d’une pêche responsable à l’échelle nationale.

Dans les localités côtières, la feuille de route visant à réduire la pression d’exploitation est considérée comme une solution clé pour équilibrer la capacité de la flotte avec les ressources halieutiques.

Ho Chi Minh-Ville a pris les devants en lançant un projet de réajustement structurel dont l’objectif est de convertir environ 6% de sa flotte totale d’ici 2030. Ce plan met l’accent sur l’élimination progressive des méthodes invasives, telles que le chalutage côtier, au profit de la pêche à la ligne, ou encore sur le passage du chalutage de haute mer au filet maillant.

Restaurer le milieu marin

Les navires vétustes sont encouragés à être démantelés volontairement. Mme Pham Thi Na, directrice adjointe du Service de l’agriculture et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville, affirme que cette transition constitue une tendance inévitable pour restaurer le milieu marin, tout en précisant que son succès repose avant tout sur l’adhésion des pêcheurs.

De même, la ville de Da Nang (Centre) s’efforce de résoudre la problématique de sa flottille opérant près des côtes, jugée trop nombreuse. À travers une résolution sur le développement de la pêche pour la période 2026-2030, la ville concentre ses ressources pour aider les pêcheurs à se tourner vers le large ou à adopter des métiers non prohibés.

Des politiques de soutien couvrant jusqu’à 50% des coûts de modification des navires et d’achat de nouveaux équipements, ainsi que des subventions pour le démantèlement, créent une véritable incitation à un changement de modèle économique.

Dans la province de Quang Ngai, l’un des bastions de la pêche dans le Centre, la structure professionnelle montre déjà des évolutions concrètes.

La part du chalutage est passée de plus de 31% en 2020 à environ 25% aujourd’hui. La province ne se contente pas de soutenir la modernisation technique via des prêts ; elle privilégie également les modèles de cogestion communautaire.

Les projets de protection des récifs coralliens de Ganh Yên ou de la mangrove de Bàu Cá Cái prouvent que lorsque les pêcheurs sont investis d’un rôle de préservation, ils réduisent leur dépendance à l’exploitation côtière au profit de l’écotourisme et de l’aquaculture.

Cette détermination se propage également aux localités méridionales comme Dong Thap, où les politiques de démantèlement des navires nuisibles aux ressources sont appliquées avec transparence. Cela témoigne d’une diffusion de la pensée durable dans les politiques locales, indissociable du respect strict des réglementations contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Sur le long terme, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné à maintes reprises que l’objectif ultime du Vietnam ne se résume pas au simple retrait du « carton jaune » de l’Union européenne. Il s’agit de bâtir une industrie moderne, réduisant les risques liés à l’extraction pour favoriser l’aquaculture et la transformation à plus forte valeur ajoutée.

Garantir les moyens de subsistance et améliorer le niveau de vie des pêcheurs durant cette transition demeurent le véritable baromètre du succès de cette restructuration.

Ces dynamiques sur le terrain démontrent que la reconfiguration de la filière halieutique n’est plus une solution de circonstance. Elle constitue désormais le pilier d’une stratégie visant l’harmonie entre développement de l’économie bleue, responsabilités internationales et conservation de la nature, affirmant ainsi la position des produits halieutiques vietnamiens sur l’échiquier mondial.

