Faire de l’économie d’État un moteur d’innovation

La dynamique du secteur privé impose aux entreprises d’État de se transformer de manière substantielle afin d’affirmer leur rôle de pilier de l’économie. Ce rôle ne repose pas seulement sur l’ampleur du capital et des actifs, mais doit être établi par la capacité à diriger dans les technologies clés, l’innovation et les standards de gouvernance modernes.

>> Résolution 79 : l’économie d’État appelée à jouer un rôle moteur

>> Le chef du Parti souligne le rôle de l'économie d’État et de la culture

>> Programme d'action pour la mise en œuvre de la Résolution N°79 du Politburo sur l’économie d’État

>> Affirmation du rôle et élargissement du champ d'action de l'économie d'État

Photo : ST/CVN

Ces dernières années, on observe des changements significatifs dans le secteur privé, celui-ci entrant activement dans les segments de technologies de pointe avec des investissements à grande échelle et des standards techniques de classe internationale.

Dans le domaine de la santé, à la mi-février 2026, l’Hôpital général Tâm Anh a signé un contrat avec le groupe américain leader en équipements médicaux Mevion pour l’achat et le transfert de technologie du système de traitement du cancer par proton MEVION S250-FIT, l’un des plus avancés au monde, pour près de 2 000 milliards de dôngs.

La vague d’investissements dans les technologies de pointe par le secteur privé

Plus récemment, la société Vaccine Vietnam (VNVC) a signé un contrat avec le groupe Syntegon pour l’acquisition d’une ligne de production de vaccins à haute capacité, hautement automatisée et moderne, en provenance d’Allemagne pour sa nouvelle usine… Parallèlement, VNVC étend sa coopération avec plusieurs grands groupes mondiaux de vaccins et de produits pharmaceutiques afin de développer sa capacité à absorber la technologie, former du personnel et contribuer à l’établissement d’une industrie vaccinale moderne au Vietnam.

Le point commun de ces décisions est une mentalité d’investissement dès le départ au plus haut standard, avec l’objectif de participer à la chaîne de valeur mondiale et d’atteindre des normes globales. "Nous considérons que cet investissement ne concerne pas seulement une usine, mais constitue un investissement pour l’autonomie nationale dans un domaine crucial pour la santé publique, apportant une valeur au développement de l’industrie des vaccins et des produits pharmaceutiques de haute technologie au Vietnam. C’est pourquoi nous avons fait tous les efforts pour accéder aux technologies et équipements de pointe dès le départ", a exprimé Ngô Chí Dũng, président du Conseil d’administration et directeur général de VNVC.

Photos : VNVC et Syntegon/CVN

Non seulement dans le secteur médical, de nombreuses entreprises privées investissent également fortement dans la robotique et l’automatisation. La Compagnie par actions Phenikaa-X développe des robots autonomes, des robots de service intégrant l’IA et des solutions d’automatisation intelligente pour la production et la logistique. Dans le domaine des véhicules électriques, VinFast construit des complexes de production hautement automatisés intégrant la soudure robotisée, la peinture et l’assemblage selon les standards de l’industrie 4.0…

L’élément clé ici n’est pas simplement "acheter des robots" ou "importer des machines modernes". L’essentiel est la transformation des entreprises privées pour développer la capacité d’opérer des technologies de pointe via la standardisation des processus, la formation du personnel, la maîtrise des données de production et l’intégration des systèmes numériques.

Les entreprises d’État face à la nécessité de se transformer pour diriger

Ces mouvements soulignent clairement les exigences pour les entreprises d’État. Lors de la Conférence nationale sur la mise en œuvre de la Résolution n°79-NQ/TW sur le développement de l’économie d’État et de la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que l’économie d’État doit se concrétiser en cinq « piliers » principaux, dont un pilier pour guider le secteur privé et un pilier pour conduire l’innovation et les technologies clés. Si l’économie d’État est forte en capital et actifs mais faible en technologie, gouvernance et ressources humaines, elle ne pourra pas jouer un rôle moteur à l’ère nouvelle.

Les faits montrent que les entreprises d’État peuvent réussir avec des mécanismes appropriés, Viettel en étant un exemple. Depuis 2015, Viettel investit dans la recherche sur les équipements 5G et, en 2024, a obtenu la certification de conformité pour ses stations de base 5G conçues et fabriquées en interne. L’entreprise exporte également son système Private 5G vers l’Inde, plaçant le Vietnam parmi les rares pays capables de produire des équipements réseau 5G. C’est une capacité réelle de R&D interne, dépassant le simple modèle d’exploitation de technologies importées.

Photo : ST/CVN

Le principal obstacle des entreprises d’État réside depuis longtemps dans la gouvernance et les mécanismes d’investissement : les ressources en capital et actifs sont limitées par les réglementations ; la proactivité et la compétitivité sont faibles, de nombreuses décisions commerciales nécessitant des approbations qui ralentissent les opportunités ; le niveau de délégation est insuffisant, freinant la prise de décision rapide dans un environnement technologique en évolution constante ; difficulté à établir des mécanismes de responsabilité en cas d’échec d’un projet de R&D…

Renforcer la gouvernance et réformer les institutions pour lever les blocages financiers est la condition préalable pour un investissement technologique efficace. Sans réforme profonde des mécanismes financiers, de la délégation, de la transparence et du contrôle des responsabilités, même avec des ressources importantes, les entreprises d’État auront du mal à atteindre le rythme d’innovation requis par l’époque.

Le Professeur et Docteur Hoàng Văn Cường, ancien vice-recteur de l’Université nationale d’économie et membre du Conseil consultatif du Premier ministre, souligne : "Dans l’innovation de la gestion, en particulier la gouvernance des entreprises d’État, nous devons accepter le risque, et l’évaluation de l’efficacité des entreprises doit être globale, pas seulement sur des activités individuelles. Bien que ce principe soit inscrit dans la loi, il n’a pas encore été concrétisé en mécanismes opérationnels réels. Cette absence de préparation fait que les gestionnaires d’entreprises d’État hésitent à investir dans de nouveaux domaines à haut risque comme les nouvelles technologies".

Un autre point de blocage majeur réside dans les mécanismes d’achat et d’investissement technologique. Selon la réglementation actuelle, les entreprises d’État doivent passer par un processus d’appel d’offres public pour tout achat ou investissement, y compris les nouvelles technologies. Mais le processus d’appel d’offres ne permet de sélectionner que des technologies très répandues, parfois même obsolètes, car seules ces technologies peuvent être comparées. Les technologies véritablement nouvelles et pionnières ne peuvent pas être soumises à un appel d’offres, faute de référence de comparaison.

Ainsi, les règles ordinaires ne peuvent être appliquées aux innovations. Les nouvelles questions exigent des méthodes inédites. Par exemple, l’achat de nouvelles technologies peut se faire via un comité d’experts et scientifiques, plutôt que par un processus d’appel d’offres classique. Cependant, pour éviter les abus, ces mécanismes spéciaux doivent être publiés avant leur mise en œuvre pour garantir la transparence et la surveillance. Si l’opération échoue, il s’agit d’un risque publiquement reconnu, et non d’un abus intentionnel.

Concernant la gouvernance, le Professeur Hoàng Van Cuong précise : "Pour qu’une entreprise d’État fonctionne efficacement, le représentant du capital doit disposer des pleins pouvoirs décisionnels, comme un gestionnaire privé. Si chaque décision d’investissement doit obtenir l’accord préalable des niveaux hiérarchiques, les opportunités sont perdues et les droits ainsi que les responsabilités du gestionnaire sont inexistants…".

Par ailleurs, le Professeur Cuong insiste sur le fait que la délégation de pouvoir doit s’accompagner de mécanismes de contrôle et d’évaluation clairs basés sur les résultats. Le gestionnaire désigné par l’État, responsable des actifs et du capital, doit protéger et développer la valeur de manière proportionnelle. Si les résultats dépassent les objectifs, il bénéficie des gains supplémentaires ; s’ils ne sont pas atteints, ses avantages diminuent ou sont annulés. En cas de pertes supérieures aux prévisions, il est considéré comme incompétent et doit être révoqué et enquêté. Tout abus est sanctionné.

L’évaluation doit être globale, sur l’ensemble des activités, et sur une période suffisante pour que le gestionnaire puisse mettre en œuvre ses plans. Ce mécanisme permet au gestionnaire d’exercer pleinement ses pouvoirs et de maximiser l’efficacité des fonds, avec supervision stricte et sanctions rapides pour éviter les pertes.

Selon Nguyên Thi Thành Thuc, directrice générale de la Compagnie par actions des technologies de logiciel AutoAgri, le secteur privé, sous la pression de la concurrence, doit innover rapidement, optimiser les coûts et standardiser la gouvernance. Cette audace privée est à la fois un signal positif et une référence pour les entreprises d’État, démontrant qu’elles peuvent atteindre un niveau technologique mondial si elles disposent de la volonté et des mécanismes appropriés.

À partir de là se pose une exigence stratégique : si le secteur privé a déjà investi massivement dans les technologies les plus avancées au niveau opérationnel, telles que la protonthérapie, les lignes de production de vaccins automatisées ou la robotique industrielle, alors les entreprises d’État, grâce à leurs avantages en ressources et leur position dans les secteurs stratégiques, doivent encore plus prendre l’initiative et jouer un rôle central dans les « points technologiques clés » nécessitant une R&D à long terme et comportant des risques élevés. Il s’agit notamment des infrastructures numériques, des énergies nouvelles, des semi-conducteurs, de l’industrie de défense, des télécommunications et de l’intelligence artificielle.

Le rôle "central" dans ce nouveau contexte doit être compris selon deux dimensions. Premièrement, central dans les technologies clés des secteurs stratégiques, créant ainsi la base pour l’ensemble de l’économie. Deuxièmement, central dans les mécanismes financiers, les standards de gouvernance, la transparence, la délégation claire, l’association de la responsabilité aux résultats et la création d’un espace pour l’innovation. Si l’une de ces deux dimensions fait défaut, le rôle central se limitera à la taille des actifs et à la part de marché.

Les entreprises d’État doivent concentrer leurs efforts sur le niveau de l’innovation, non pas pour concurrencer le secteur privé, mais pour devenir véritablement un pilier stratégique et un modèle de gouvernance pour l’ensemble de l’économie.

Phuong Mai/CVN