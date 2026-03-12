Location d’équipements de suivi pour les navires de pêche non conformes à la réglementation INN

Hô Chi Minh-Ville investira environ 2,88 milliards de dôngs dans l'installation de dispositifs de suivi sur les navires de pêche ne respectant pas la réglementation, afin de renforcer la gestion de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et de contribuer à la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE).

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Photo: VNA/CVN

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a approuvé le projet de location de ces dispositifs pour environ 480 navires de pêche non conformes. Ce projet vise à renforcer la gestion, à prévenir les risques liés à la pêche INN et à contribuer aux efforts du pays pour obtenir la levée du "carton jaune".

En conséquence, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a approuvé la proposition du Service municipal de l’agriculture et de l’environnement visant à louer des services informatiques destinés à surveiller les navires de pêche dépourvus de documents légaux ou des équipements de sécurité nécessaires.

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a chargé le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, en coordination avec les Services des sciences et des technologies et des finances, ainsi qu’avec les comités populaires des communes et quartiers côtiers abritant des navires de pêche, et la Zone économique spéciale de Côn Dao, de sélectionner un système de suivi des navires garantissant qualité, conformité réglementaire, efficacité élevée et optimisation des coûts, tout en prévenant toute perte de fonds publics.

Par ailleurs, le Service municipal des finances est chargé d’orienter et de contrôler l’établissement des dossiers de régularisation conformément à la réglementation. Les unités concernées doivent coordonner activement leurs efforts afin de mener à bien cette tâche dans les délais impartis.

Photo : VNA/CVN

Résultats positifs dans la lutte contre la pêche INN

Après huit années d’application de la loi sur la pêche de 2017 et la mise en œuvre de nombreuses mesures de lutte contre la pêche INN, Hô Chi Minh-Ville a enregistré des résultats positifs. Toutefois, environ 10% des navires de pêche opérant dans la localité ne répondent toujours pas aux exigences opérationnelles, faute de documents légaux ou en raison du non-respect des normes techniques relatives aux équipements de sécurité.

Ces navires présentent un risque élevé d’infractions à la réglementation sur la pêche INN, ce qui compromet les efforts globaux du pays pour répondre à l’avertissement de la Commission européenne.

Auparavant, la gestion des navires de pêche non autorisés était principalement effectuée manuellement, par le biais d’inspections directes à leurs mouillages ou en demandant aux propriétaires d’envoyer des images et la position de leurs navires via l’application Zalo. Cependant, cette méthode présente de nombreuses limites, notamment des coûts élevés en personnel et en déplacements, ainsi que des difficultés à surveiller précisément les activités des navires, en particulier ceux amarrés en dehors des zones urbaines.

Lors des inspections, il est arrivé que certains navires ne puissent être localisés à partir des coordonnées et des images transmises, ce qui a entravé un suivi efficace.

Face à cette situation, le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement a proposé la mise en place d’un système informatique complet pour la gestion de cette flotte. Celui-ci devrait inclure des dispositifs de suivi des navires, un logiciel de gestion, une infrastructure technique et du personnel d’exploitation.

Photo : VNA/CVN

Ces dispositifs permettront de déterminer la position et la direction des navires de pêche, et de détecter les départs des mouillages, les actes de vandalisme ainsi que les pannes de batterie. Le coût total estimé s’élève à 2,88 milliards de dôngs, financés par le budget municipal et payables mensuellement.

Une fois opérationnel, ce système de surveillance permettra un suivi continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des navires de pêche, aidant ainsi les organismes de gestion à détecter rapidement les mouvements illégaux et les infractions. Parallèlement, les données collectées contribueront à la constitution d’une base de données pour une gestion à long terme, améliorant ainsi l’efficacité de la gestion de la flotte de pêche.

Selon le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, l’utilisation de la technologie pour le contrôle des navires de pêche non conformes aux normes permet non seulement de réduire les coûts et les besoins en personnel par rapport à l’ancienne méthode de gestion manuelle, mais aussi d’améliorer la transparence et la précision de la gestion des pêches. Cela contribue à prévenir les infractions liées à la pêche INN, à répondre aux exigences de l’Union européenne et à promouvoir le développement durable du secteur de la pêche de Hô Chi Minh-Ville.

Tân Dat/CVN