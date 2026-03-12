Riz : gestion de la production et de la consommation dans le nouveau contexte

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh vient de signer la dépêche officielle n°21/CĐ-TTg relative à la gestion de la production et de la consommation du riz dans un contexte marqué par de nombreuses fluctuations sur les marchés national et international.

L’objectif est d’assurer la stabilité du marché, de soutenir l’écoulement du paddy pour les agriculteurs et d’améliorer l’efficacité des exportations de riz du Vietnam.

Cette dépêche a été adressée aux ministères concernés, notamment ceux de l’Agriculture et de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce, des Finances, à la Banque d’État du Vietnam, ainsi qu’aux Comités populaires des provinces et villes relevant du gouvernement central, aux associations professionnelles et aux grandes entreprises du secteur céréalier.

Selon ce document, ces dernières années, la production, la commercialisation et l’exportation de riz du Vietnam ont continué d’enregistrer des résultats positifs, contribuant de manière importante à la croissance économique et à la sécurité alimentaire. Toutefois, la situation mondiale et régionale évolue de façon complexe et imprévisible. Les tensions géopolitiques dans certaines régions, la hausse des prix de l’énergie et des coûts logistiques ainsi que l’augmentation du fret maritime, combinées aux ajustements des politiques commerciales et de stockage alimentaire de certains pays, pourraient affecter l’offre, la demande et les prix du riz sur le marché mondial.

Sur le plan national, la région du Delta du Mékong entre actuellement dans la période de récolte massive de la campagne hiver-printemps. Cette situation entraîne une baisse des prix d’achat du paddy pour les agriculteurs par rapport à la même période de 2025. Face à cette évolution, le Premier ministre demande aux ministères, aux secteurs et aux autorités locales de mettre en œuvre de manière proactive des solutions visant à équilibrer l’offre et la demande, à stabiliser le marché et à garantir l’écoulement du paddy pour les producteurs.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé de suivre de près la situation de la production, de renforcer les prévisions, de prévenir les ravageurs et maladies et d’anticiper les conditions climatiques défavorables afin d’assurer la sécurité des cultures et d’atteindre les objectifs de rendement et de production. Le ministère devra également coordonner avec les organismes concernés pour lever rapidement les obstacles techniques, contribuant ainsi à l’élargissement des marchés et à l’augmentation des volumes d’exportation de riz du Vietnam.

Par ailleurs, ce ministère, en coordination avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, les associations professionnelles et les entreprises du secteur, devra renforcer les liens entre producteurs et entreprises afin de promouvoir l’achat, la transformation et l’exportation du riz, garantissant ainsi l’écoulement du paddy commercialisable pour les agriculteurs. Il devra également suivre de près l’évolution du marché mondial du riz et fournir en temps opportun des informations aux autorités locales et aux entreprises afin d’ajuster leurs plans de production et d’exportation.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé de suivre et de prévoir de manière étroite l’évolution des importations et exportations, de la demande de consommation et des prix des denrées alimentaires sur les marchés régional et mondial, afin d’adopter des mesures flexibles pour réguler les activités commerciales et les exportations de riz. Le ministère devra également intensifier les activités de promotion commerciale, élargir les débouchés vers de grands marchés et des marchés potentiels, diversifier les destinations d’exportation et réduire progressivement la dépendance vis-à-vis des marchés traditionnels.

En outre, ce ministère coordonnera avec les organismes concernés pour former des équipes d’inspection intersectorielles chargées de contrôler la mise en œuvre des réglementations relatives à l’achat, à l’importation et à l’exportation ainsi qu’aux réserves obligatoires des entreprises du secteur, contribuant ainsi à assainir et à renforcer la transparence du marché.

Le Premier ministre a également confié au ministère des Finances la mission de suivre étroitement l’évolution des prix du marché et de mettre en œuvre des mesures de stabilisation selon ses compétences. Il devra en outre étudier des solutions visant à réduire les coûts logistiques et les coûts d’exportation pour les entreprises dans un contexte de hausse des frais de transport international. Le ministère devra également élaborer un plan approprié d’achat de riz pour les réserves nationales afin de contribuer à stabiliser les prix du paddy et du riz sur le marché intérieur.

La Banque d’État du Vietnam est chargée d’orienter les établissements de crédit afin de garantir des sources de financement à des taux d’intérêt raisonnables pour soutenir les entreprises dans l’achat de paddy, en particulier pendant la période de récolte massive. Elle devra également étudier des mécanismes de crédit préférentiel pour les entreprises disposant de grandes capacités de stockage et d’achat afin de renforcer les activités de stockage temporaire au profit des agriculteurs.

Pour leur part, les autorités locales devront suivre de près la situation de la production rizicole, gérer la production de manière proactive et coordonner avec les entreprises et les coopératives pour organiser l’achat du paddy en temps opportun, évitant ainsi que les récoltes arrivées à maturité ne restent invendues. Les localités devront également renforcer la gestion du marché et intensifier les inspections afin d’empêcher toute pratique de pression sur les prix ou de concurrence déloyale au détriment des agriculteurs.

Enfin, les associations professionnelles et les entreprises du secteur du riz sont appelées à mobiliser leurs capacités de stockage et de transformation pour intensifier l’achat et le stockage temporaire du paddy, notamment dans les principales zones de production du Delta du Mékong, contribuant ainsi à stabiliser le marché et à protéger les intérêts des riziculteurs.

