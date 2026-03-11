Vietravel Airlines rétablit la liaison Hanoï - Bangkok à partir du 24 avril

La compagnie aérienne Vietravel Airlines a annoncé le 11 mars la reprise de la liaison aérienne entre l’aéroport international de Nôi Bài (Hanoï) et l’aéroport international de Suvarnabhumi (Bangkok, Thaïlande) du 24 avril au 24 octobre 2026, à raison d’un vol quotidien.

Le vol VU137 décollera de Hanoï à 10h55 pour atterrir à Bangkok à 12h55. Dans le sens inverse, le vol VU136 quittera Bangkok à 13h55 et arrivera à Hanoï à 15h55.

Photo : Vietnam+/CVN

La reprise de cette ligne intervient dans un contexte de croissance continue de la demande touristique en Asie du Sud-Est, notamment vers la Thaïlande, une destination prisée en raison de la courte durée du vol.

Pour stimuler la demande, la compagnie propose une promotion pour les réservations anticipées du 6 au 15 mars 2026, valable pour les vols opérés entre le 24 avril et le 24 octobre 2026 (hors périodes de pointe et fêtes). Les passagers peuvent bénéficier d’une réduction de 5 % sur le tarif de base avec le code VUHANBKK01 pour un billet, ou 8 % avec le code VUHANBKK02 pour l’achat de deux billets ou plus.

Selon Vietravel Airlines, cette reprise marque une nouvelle étape dans l’expansion internationale de la compagnie, qui renforce parallèlement ses capacités opérationnelles et prévoit l’arrivée d’un nouvel avion à la fin mars 2026 afin d’élargir son réseau.

La compagnie mène également un processus de repositionnement de sa marque, visant à renforcer son image en lien avec l’écosystème du groupe T&T Group, tout en améliorant l’expérience des passagers à bord.

VNA/CVN