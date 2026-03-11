Forte baisse des prix des carburants

À partir de 22h00 mercredi 11 mars, les prix des carburants ont été fortement revus à la baisse, conformément à la décision conjointe des ministères vietnamiens de l’Industrie et du Commerce et des Finances.

Face aux récentes évolutions des prix des produits pétroliers sur le marché mondial et dans le cadre du mécanisme de gestion des prix des carburants fondé sur le marché sous la régulation de l’État, les deux ministères ont décidé d’utiliser le Fonds de stabilisation des prix des carburants à hauteur de 4.000 dôngs par litre pour l’essence biologique, 4.000 dôngs par litre pour l’essence sans plomb, 5.000 dôngs par litre pour le diesel, 4.000 dôngs par litre pour le kérosène et 4.000 dôngs par kilogramme pour le fioul lourd.

Après la constitution et l’utilisation de ce Fonds de stabilisation, les prix de vente au détail de plusieurs carburants couramment consommés sur le marché sont fixés comme suit : l’essence E5 RON92 ne dépasse pas 22.951 dôngs par litre, soit une baisse de 3.619 dôngs par litre par rapport au prix de référence actuel ; l’essence RON95-III ne dépasse pas 25.240 dôngs par litre, en baisse de 3.880 dôngs par litre ; le diesel 0.05S est plafonné à 26.470 dôngs par litre, en recul de 4.247 dôngs par litre ; le fioul lourd 180CST 3.5S ne dépasse pas 19.001 dôngs par litre, en baisse de 5.706 dôngs par litre ; et le kérosène ne dépasse pas 24.419 dôngs par litre, soit une baisse de 7.966 dôngs par litre par rapport au prix de référence précédent de 32.385 dôngs par litre.

Ainsi, depuis le début de l’année 2026, les prix des carburants au Vietnam ont connu 13 ajustements. L’essence RON95 a enregistré cinq baisses et huit hausses ; l’essence E5 RON92 cinq baisses et huit hausses, tandis que le diesel a connu trois baisses et dix hausses.

L’ajustement des prix de vente au détail des carburants est décidé par les entreprises grossistes et distributrices, mais ne peut être appliqué avant 22h00 le 11 mars 2026.

Le nouveau prix de référence restera en vigueur jusqu’à l’annonce de la prochaine période d’ajustement par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce. Les entreprises sont tenues d’ajuster leurs prix conformément aux décrets et circulaires en vigueur relatifs à la gestion du commerce des carburants et à l’utilisation du Fonds de stabilisation des prix.

Le ministère continuera de coopérer avec les organes compétents pour inspecter et surveiller l’application des réglementations visant à garantir l’approvisionnement en carburants et sanctionner strictement toute infraction constatée.

