Le Vietnam construit 27 mégaprojets immobiliers de plus de 115 milliards de dollars

Selon un rapport de S&I Ratings, le Vietnam comptait 27 projets de développement urbain à grande échelle, représentant un investissement combiné dépassant 3 billiards de dôngs (115 milliards de dollars) en 2025, soulignant la volonté nationale de construire de grandes agglomérations.

Ces projets, qui couvrent chacun des centaines voire des milliers d’hectares, comprennent des développements récemment lancés, en construction ou ayant récemment reçu l’approbation pour des investissements à travers le pays.

Plus de la moitié des investissements totaux sont menés par de grands promoteurs tels que Vingroup et Sun Group, indique le rapport, ce qui témoigne d’une concurrence accrue pour le développement de grands complexes urbains sur le marché immobilier.

Le Nord du Vietnam concentre neuf mégaprojets, principalement à Hanoï et dans ses environs, ainsi que dans les provinces de Hưng Yên et de Quảng Ninh.

Le plus grand projet est un complexe sportif olympique proposé à Hanoi, développé par Vingroup avec un investissement estimé à environ 35,6 milliards de dollars et s’étendant sur plus de 9.000 hectares. S’il est mené à terme, il deviendra le plus grand projet de développement urbain au Vietnam.

Un autre projet majeur dans le Nord est le projet urbain intégré de Ha Long Xanh à Quang Ninh, également développé par Vingroup, couvrant plus de 4.000 hectares avec un investissement estimé à environ 17,5 milliards de dollars. Ce projet est conçu comme un important pôle touristique et de services relié à la baie de Ha Long.

Le Centre du Vietnam compte huit projets, dont le plus important est la zone urbaine de Cam Lâm, dans la province de Khanh Hoa, développée par un consortium dirigé par Vinhomes. Ce projet s’étend sur plus de 10.000 hectares et représente un investissement estimé à près de 11 milliards de dollars.

Un autre projet majeur est la nouvelle zone urbaine de Tu Bông, développée par un consortium incluant Sun Group. Elle couvre 2.579 ha et représente un investissement d’environ 1,5 milliard de dollars.

Le Sud du Vietnam compte dix mégaprojets, dont la moitié sont encore en phase d’approbation des investissements.

Parmi eux figurent trois projets de Vingroup : la zone touristique urbaine de Cân Gio, construite sur des terres gagnées sur la mer près de Hô Chi Minh-Ville, ainsi que les nouveaux centres urbains de Phuoc Vinh Tây et de Hâu Nghia–Duc Hoa.

L’économiste Dinh Trong Thinh a déclaré que les nouvelles résolutions adoptées par l’Assemblée nationale avaient contribué à lever certains obstacles liés à la préparation des projets, à l’expropriation et à l’indemnisation.

L’amélioration du cadre juridique et le développement des infrastructures de transport ont favorisé une nouvelle vague de projets immobiliers de grande envergure.

Nguyên Van Dinh, président de l’Association vietnamienne des agents immobiliers, a indiqué que la restructuration administrative menée dans certaines régions avait permis d’accroître la disponibilité foncière et d’améliorer la connectivité des plans d’aménagement, créant ainsi des conditions favorables aux grands projets urbains.

Cependant, les analystes mettent en garde contre le risque que le déploiement rapide de ces mégaprojets soulève des inquiétudes quant à la capacité du marché à absorber la nouvelle offre.

Selon le ministère de la Construction, les prix de l’immobilier ont augmenté en moyenne de 10 à 15% par an ces dernières années, avec des hausses atteignant parfois 30%.

À Hanoi, le prix des appartements neufs a atteint environ 100 millions de dôngs le mètre carré l’an dernier, soit une hausse de 40% par rapport à 2024. À Hô Chi Minh-Ville, les prix ont augmenté de 23% sur un an pour s’établir à environ 111 millions de dôngs le mètre carré.

Le ministère de la Construction a indiqué que la hausse des prix de l’immobilier avait largement dépassé la croissance des revenus, rendant l’accès à la propriété de plus en plus difficile pour de nombreux ménages.

Lê Hoàng Châu, président de l’Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la vague de grands projets de développement urbain était en train de remodeler le marché immobilier vietnamien. Il a exhorté les promoteurs à diversifier leur offre de logements et à proposer davantage d’options abordables afin d’éviter une offre excédentaire de logements haut de gamme.

«La hausse des taux d’intérêt pourrait accentuer la pression financière sur les promoteurs, notamment si les procédures juridiques retardent les projets», a-t-il ajouté.

