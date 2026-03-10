Pêche INN : une mission européenne décisive pour le Vietnam

Du 9 au 19 mars 2026, une mission d’inspection de la Commission européenne (CE) se rend au Vietnam pour une cinquième visite de contrôle consacrée à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : Hoàng Nhi/VNA/CVN

Les conclusions de cette mission sont considérées comme déterminantes pour décider de la levée du "carton jaune" imposé aux produits halieutiques vietnamiens ou, à l’inverse, d’un éventuel durcissement vers un "carton rouge".

Depuis l’imposition du "carton jaune" par la Commission européenne le 23 octobre 2017, le gouvernement vietnamien, en coordination avec les ministères et les autorités locales, a déployé une série de mesures visant à répondre aux recommandations européennes. Les actions se sont notamment concentrées sur l’amélioration du cadre juridique, le renforcement de la gestion de la flotte de pêche, la traçabilité des produits et la sanction des infractions.

Ces huit dernières années, l’arsenal juridique relatif à la lutte contre la pêche INN a été progressivement complété avec l’adoption de 11 circulaires, de deux décrets ainsi que de plusieurs directives importantes du Parti et du gouvernement. Après le document N°81-CV/TW du 20 mars 2020 et la directive N°32-CT/TW du 10 avril 2024 du Secrétariat du Parti sur le renforcement du leadership dans la lutte contre la pêche INN, le gouvernement a également adopté la résolution N°52/NQ-CP afin d’accélérer la mise en œuvre des mesures prévues.

Par ailleurs, la résolution N°04/2024/NQ-HĐTP du Conseil des juges de la Cour populaire suprême a apporté des orientations juridiques concernant les poursuites pénales liées à l’exploitation illégale des ressources halieutiques.

Sous l’impulsion directe du Premier ministre, la gestion de la flotte de pêche a enregistré des progrès significatifs. Dans de nombreuses provinces littorales, les autorités ont multiplié les campagnes d’inspection et de contrôle afin de renforcer l’application des réglementations contre la pêche INN, de mieux surveiller les sorties en mer des navires et de sanctionner les violations.

Photo : Duc Tho/VNA/CVN

La situation des bateaux dits "trois sans" - pas d’immatriculation, pas d’inspection technique et pas de licence de pêche - a été largement maîtrisée. Plus de 80.000 navires de pêche ont désormais été enregistrés et intégrés dans la base de données nationale des pêches VNFishbase.

Selon les données présentées lors de la 32ᵉ réunion du Comité directeur national chargé de la lutte contre la pêche INN, tenue le 3 mars 2026, les 17 provinces côtières ont demandé aux entreprises locales de procéder à une auto-déclaration et à une vérification des activités de transformation et d’exportation des produits de la mer. Des équipes d’inspection intersectorielles ont également été mises en place pour contrôler les dispositifs de traçabilité. Fait notable, aucune nouvelle violation de navires vietnamiens dans les eaux étrangères n’a été enregistrée au cours de la semaine écoulée.

Certaines lacunes subsistent toutefois. La qualité de certains dossiers de traitement des infractions reste perfectible, tandis que le taux de clôture des dossiers liés au système de surveillance des navires par satellite (VMS) demeure élevé. Le traitement des cas de navires ayant violé les eaux étrangères n’est pas encore totalement achevé. Par ailleurs, l’application des technologies numériques et l’interconnexion des bases de données relatives à la gestion des activités de pêche doivent encore être renforcées afin de répondre aux critères "exacts, complets, fiables, actualisés, harmonisés et partagés".

Des préparatifs minutieux

Selon le calendrier établi, la mission d’inspection de la Commission européenne doit effectuer ses contrôles à Hô Chi Minh-Ville ainsi que dans plusieurs provinces côtières du Vietnam entre le 9 et le 19 mars 2026.

Afin de préparer cette visite, le Département des pêches et de la surveillance des ressources halieutiques du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a demandé, le 2 mars 2026, aux autorités provinciales de finaliser les rapports et les dossiers nécessaires.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Les localités concernées doivent notamment préparer les documents relatifs à l’immatriculation et à l’inspection des navires, aux licences de pêche, aux navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation, ainsi que les dossiers de sanction concernant les infractions liées à la pêche INN.

Elles doivent également fournir les informations relatives au suivi des navires via le système VMS, au contrôle des entrées et sorties des ports de pêche et à la traçabilité des produits halieutiques débarqués.

Lors de la 32ᵉ réunion du Comité directeur national sur la lutte contre la pêche INN, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d’atteindre un double objectif : "Développer durablement le secteur halieutique vietnamien, en phase avec la dynamique générale de croissance du pays visant une expansion à deux chiffres, tout en obtenant la levée du carton jaune INN conformément aux recommandations de la Commission européenne".

Photo : Công Thu/VNA/CVN

Selon le chef du gouvernement, cet objectif ne relève pas seulement du développement économique, mais également de la crédibilité du pays et des intérêts légitimes des pêcheurs. Il a ainsi appelé l’ensemble du système politique à faire preuve d’un sens aigu des responsabilités, à agir avec détermination, de manière coordonnée et efficace, et à se préparer au mieux à la mission d’inspection européenne afin qu’aucune défaillance individuelle ou institutionnelle ne compromette les efforts collectifs du pays pour obtenir la levée du "carton jaune".

Lors d’une rencontre tenue le 5 mars 2026 à Hanoï avec vingt ambassadeurs et chargés d’affaires de l’Union européenne et de ses États membres, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé que le Vietnam était prêt à coopérer étroitement avec la mission d’inspection de la Commission européenne. Il a également appelé les pays de l’UE à reconnaître les efforts engagés par le Vietnam et à soutenir la levée rapide du "carton jaune", tout en renforçant la coopération afin d’accompagner le développement d’une pêche moderne, responsable et durable.

Après plus de huit années d’efforts soutenus - de l’amélioration du cadre juridique au renforcement du contrôle de la flotte et de la traçabilité des captures -, le Vietnam aborde désormais une étape décisive dans la levée du "carton jaune". Ces avancées constituent une base importante pour bâtir un secteur halieutique plus responsable, durable et pleinement intégré aux marchés internationaux.

Phuoc Sang - Câm Sa/CVN