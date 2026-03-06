Dak Lak renforce le contrôle des bateaux de pêche pour lutter contre la pêche INN

Dans le cadre de la campagne intensive contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Dak Lak s’emploie à gérer étroitement le nombre de bateaux de pêche enregistrés et à examiner l’ensemble des dossiers et données liés aux activités de capture, d’achat et de transformation des produits halieutiques, en appliquant le principe " faire face, ne pas contourner" .

>> Mobilisation accrue contre la pêche INN en vue de l’inspection de la CE

>> Des efforts déterminés pour lever le “carton jaune” dans la lutte contre la pêche INN

>> Hô Chi Minh-Ville renforce la lutte contre la pêche INN dans ses ports

Photo : VNA/CVN

Les autorités ont également procédé à des contrôles, vérifications et sanctions strictes des infractions liées à la pêche INN, dans la détermination de contribuer aux efforts nationaux pour la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE).

La province de Dak Lak compte actuellement près de 2.600 bateaux de pêche enregistrés dans le système national de données. Parmi eux, 100% des navires soumis à l’obligation, soit plus de 680 bateaux d’une longueur de 15 mètres ou plus, ont installé des dispositifs de surveillance des navires par satellite (VMS) conformément à la réglementation.

La province a également examiné, mis à jour et publié la liste des bateaux dont l’enregistrement a été supprimé afin de renforcer les activités de gestion et de contrôle.

Dans les ports de pêche de la province, la traçabilité des produits halieutiques est considérée comme l’un des maillons essentiels de la lutte contre la pêche INN. Depuis 2024, 100% des bateaux entrant et sortant des ports sont contrôlés, dont plus de 700 passages de navires ayant effectué les formalités d’entrée et de sortie via le système électronique de traçabilité (eCDT).

La Commission européenne devrait effectuer en mars 2026 sa cinquième mission d’inspection au Vietnam concernant la lutte contre la pêche INN. Cette inspection sera un facteur déterminant pour savoir si la CE lèvera ou non le "carton jaune" appliqué aux produits de la pêche vietnamiens.

Selon Dào Quang Minh, chef du sous-département des pêches et des mers de la province de Dak Lak, grâce aux orientations fermes du Premier ministre et des ministères concernés, la lutte contre la pêche INN dans la province a enregistré des évolutions positives. Les pêcheurs prennent de plus en plus conscience de l’importance d’exploiter les ressources halieutiques conformément aux réglementations afin de contribuer à la levée du "carton jaune".

VNA/CVN