Hô Chi Minh-Ville

Projet de centre de données d’intelligence artificielle de plus de 2 milliards de dollars

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a tenu le 11 mars une réunion de travail avec des investisseurs et partenaires internationaux concernant le projet de centre de données d’intelligence artificielle (AI Data Center) prévu dans la zone industrielle de Tân Phu Trung, à Cu Chi.

À cette occasion, les autorités municipales ont assisté à la signature d’un protocole d’accord de coopération entre le Service municipal des sciences et des technologies et la société Accelerated Infrastructure Capital (AIC), un investisseur international expérimenté dans le développement et l’exploitation de centres de données. Les représentants de la ville ont également reçu le dossier de demande de certificat d’enregistrement d’investissement présenté par les investisseurs.

Photo : An Phuong/CVN

Le projet, dont l’investissement total est estimé à environ 2,1 milliards de dollars, sera développé par un consortium conduit par AIC en coopération avec la Société générale de développement urbain Kinh Bac (KBC) et plusieurs partenaires. Il comprendra la construction d’un centre de données, d’infrastructures techniques, d’équipements informatiques, ainsi que de systèmes d’alimentation électrique, d’approvisionnement et de drainage de l’eau. L’ensemble du capital devrait être mobilisé et décaissé d’ici la fin du premier trimestre 2027.

Conçu selon des normes techniques élevées, le centre de données intégrera des solutions d’efficacité énergétique et de respect de l’environnement. Dans sa première phase, le projet prévoit la mise en place d’une « usine d’intelligence artificielle » d’une capacité pouvant atteindre 50 MW. Le projet devrait également attirer des entreprises de haute technologie, des centres de recherche et développement (R&D), ainsi que des acteurs spécialisés dans l’intelligence artificielle, l’informatique en nuage et la chaîne de valeur des semi-conducteurs, contribuant ainsi à créer un nouvel élan de croissance et à renforcer la compétitivité de la métropole du Sud dans la région.

Le directeur du Service municipal des sciences et des technologies, Lam Dinh Thang, a souligné que le développement d’infrastructures de données modernes revêt une importance stratégique pour Hô Chi Minh-Ville, en jetant les bases de l’économie numérique, de l’économie de la connaissance et du processus de transformation numérique de la ville.

Les conditions techniques et logistiques sont en cours de préparation afin de permettre un lancement des travaux envisagé le 30 avril prochain. Une fois mis en œuvre, ce projet pourrait faire de Hô Chi Minh-Ville la première localité du Vietnam à disposer d’un centre de données dédié à l’intelligence artificielle, contribuant ainsi au développement d’infrastructures urbaines.

VNA/CVN