Conflit au Moyen-Orient

Soutien fiscal et financier pour les compagnies aériennes

Face à un contexte géopolitique complexe et à la hausse des prix du carburant, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a proposé plusieurs mesures pour alléger la pression sur le secteur aérien vietnamien.

Parmi ces mesures figurent une proposition d'exonération totale de la taxe environnementale sur le carburant d'aviation jusqu'à fin mai, ainsi que l'intégration du carburant d'aviation à la liste des biens éligibles à un taux de TVA réduit, ramené de 10% à un taux plus approprié.

L'autorité propose également d'autoriser les compagnies aériennes à appliquer une surtaxe carburant sur les tarifs des vols intérieurs, avec un mécanisme d'ajustement flexible basé sur les fluctuations du prix du kérosène Jet A-1.

En outre, elle recommande de revoir et, si nécessaire, d'ajuster le plafond tarifaire des vols intérieurs afin d'aider les compagnies aériennes à maintenir leurs activités.

Parallèlement aux mesures politiques, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a suggéré d'engager des discussions de haut niveau avec les pays qui restreignent actuellement leurs exportations de carburant, tels que la Thaïlande et la Chine.

L'objectif est de faciliter le respect des contrats existants d'approvisionnement en kérosène Jet A-1 par les entreprises vietnamiennes et de les aider à sécuriser de nouvelles sources d'approvisionnement.

L'agence a également proposé une réduction de 50% de certaines redevances aéronautiques, notamment les redevances d'atterrissage et de navigation aérienne, à l'instar des mesures de soutien mises en œuvre pendant la pandémie de COVID-19.

Concernant les autres ministères et agences, la CAAV a recommandé au ministère des Finances de poursuivre l'étude des mécanismes de soutien fiscaux et tarifaires, tandis que la Banque d'État du Vietnam envisagerait de relever les plafonds de crédit et d'accorder des garanties par lettre de crédit aux fournisseurs de carburant aviation afin de garantir un approvisionnement stable.

En outre, la CAAV a proposé au ministère de l'Industrie et du Commerce de diversifier les sources d'approvisionnement en carburant et d'inciter les raffineries nationales, telles que celles de Dung Quât et de Nghi Son, à maximiser leur capacité de production de Jet A-1.

VNA/CVN