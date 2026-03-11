Conflit au Moyen-Orient

Hung Yên : prévenir la spéculation et stabiliser le marché des carburants

Face aux fluctuations du marché mondial de l’énergie liées aux tensions au Moyen-Orient, la province de Hung Yên met en œuvre une série de mesures visant à garantir l’approvisionnement en carburants, à prévenir les actes de spéculation et de stockage abusif, et à contribuer à la stabilisation du marché afin de répondre aux besoins de production et de consommation des habitants et des entreprises.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, les prix des carburants au Vietnam ont connu plusieurs ajustements à la hausse, suivant l’évolution du marché international. Lors de la dernière révision effectuée par les ministères vietnamiens de l’Industrie et du Commerce et des Finances à partir de 23h45 le 10 mars, le prix de l’essence RON95-III a été porté à 29.120 dôngs le litre, celui de l’E5 RON92 à 26.570 dôngs le litre, tandis que le diesel a atteint 30.710 dôngs le litre et le fioul 24.700 dôngs le kilogramme. Seul le kérosène a enregistré une baisse, à 32.380 dôngs le litre. Ces fluctuations ont entraîné, à certains moments, une hausse soudaine de la demande, alimentée par les inquiétudes concernant un éventuel impact sur l’approvisionnement.

Dans ce contexte, les autorités locales et les entreprises du secteur ont rapidement déployé diverses mesures pour garantir la disponibilité des carburants et maintenir la stabilité du marché. Entreprise clé de l’approvisionnement dans la province, Petrolimex Hưng Yên gère actuellement un réseau de 74 stations-service ainsi que 40 partenaires franchisés. L’entreprise a renforcé la coordination des approvisionnements et maintenu les activités de vente au détail de manière continue afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement.

Selon les observations effectuées dans plusieurs grandes stations-service de la province, le nombre de clients a fortement augmenté au début du mois de mars, en raison de craintes liées à un éventuel manque de carburant. Dans certaines stations, le volume de vente a progressé d’environ 30% par rapport au niveau habituel. Toutefois, grâce au maintien de stocks suffisants et à une gestion proactive des flux d’approvisionnement, les activités de distribution se sont poursuivies normalement, sans pénurie.

Garantir la disponibilité des carburants

Afin de répondre à la demande croissante du marché, l’ensemble du système de distribution de Petrolimex Hung Yên a été mobilisé à pleine capacité. Les filiales ont intensifié les opérations de transport, accéléré les livraisons depuis les dépôts d’approvisionnement et procédé à une répartition équilibrée des volumes entre les stations-service pour garantir un approvisionnement régulier.

Parallèlement à ces efforts, les entreprises ont appelé les habitants à ne pas stocker de carburant. Une telle pratique peut en effet provoquer des déséquilibres locaux dans l’approvisionnement et comporte également des risques élevés d’incendie et d’explosion. Les distributeurs ont également affirmé qu’ils refuseraient de vendre des carburants à des individus présentant des signes de spéculation ou de stockage à des fins lucratives.

Du côté des autorités publiques, le Service de l’industrie et du commerce de Hung Yên a demandé à la force de gestion du marché et aux services concernés de renforcer la surveillance des évolutions de l’offre, de la demande et des prix des carburants et du gaz sur le territoire. Les inspections des stations-service ont été intensifiées afin de détecter rapidement d’éventuelles anomalies telles que la rétention de marchandises, l’augmentation injustifiée des prix ou les interruptions d’approvisionnement.

Renforcer la surveillance des évolutions de l’offre

Les entreprises de distribution de carburants sont également tenues de respecter strictement les réglementations en vigueur, de maintenir leurs activités de vente normales et d’afficher clairement les prix tout en appliquant les tarifs officiels. Elles doivent par ailleurs garantir la qualité et l’origine des produits et éviter toute pratique susceptible de perturber le marché, notamment la spéculation ou la vente limitée.

Par ailleurs, les autorités locales ont été invitées à suivre de près l’activité des stations-service dans leurs communes et quartiers. En cas de fermeture injustifiée, de réduction du temps d’ouverture ou de refus de vente sans motif valable, les autorités devront coopérer avec les forces de gestion du marché, la police et les services compétents pour mener des inspections et appliquer les sanctions prévues par la loi.

Dans un contexte où le marché mondial de l’énergie demeure marqué par de fortes incertitudes liées aux tensions géopolitiques, l’ajustement proactif de l’approvisionnement et le renforcement de la gestion du marché apparaissent comme des mesures essentielles pour préserver la stabilité économique et sociale. Grâce aux actions coordonnées des autorités et des entreprises, les inquiétudes liées à une éventuelle pénurie s’atténuent progressivement et le marché des carburants dans la province de Hưng Yên retrouve progressivement sa stabilité.

Dans les temps à venir, les autorités et les entreprises continueront de suivre de près l’évolution du marché et de mettre en œuvre des solutions adaptées pour réguler l’approvisionnement, contribuant ainsi à maintenir la stabilité du marché énergétique et à soutenir les activités économiques de la province.

VNA/CVN