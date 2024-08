La part de marché du café vietnamien sur les marchés traditionnels augmente

On estime que le Vietnam a exporté 964.000 tonnes de café au cours des sept premiers mois de 2024, pour une valeur de près de 3,54 milliards USD, en baisse de 13,8% en volume mais en hausse de 30,9% en valeur en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires vers de nombreux marchés traditionnels au deuxième trimestre de cette année a augmenté d'une année sur l'autre, à l'exception de l'Italie.

Le chiffre d'affaires à l'exportation de la plupart des variétés de café a diminué au deuxième trimestre de cette année par rapport au premier trimestre, à l'exception du café Arabica.

Par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, le montant d'exportations des variétés de café a augmenté.

En général, le chiffre d'affaires à l'exportation des variétés de café est passé de deux à trois chiffres par rapport à la même période de l'année dernière.

L'Agence du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce et le Centre d'information sur l'industrie et le commerce du Vietnam prévoient que les exportations de café du Vietnam au cours des mois restants du troisième trimestre diminueront en raison d'une offre faible.

L'offre n'augmentera pas avant octobre, lorsque la récolte de café 2024-2025 commencera.

Les statistiques du ministère de l'Agriculture et du Développement rural montrent que la production de café du pays est estimée à 1,47 million de tonnes pour la campagne 2023-2024, le niveau le plus bas depuis quatre ans, en baisse de 20% par rapport à la campagne 2022-2023.

La production de café de la campagne 2024-2025 devrait continuer à diminuer en raison de facteurs météorologiques défavorables.

Si l'on ne tient pas compte des stocks reportés de l'année précédente, le Vietnam n'aura plus qu'environ 200.000 tonnes à exporter d'ici septembre.

Toutefois, l'industrie vietnamienne du café en bénéficiera en termes de prix.

Bloomberg a annoncé que les prix mondiaux du café Robusta fluctueraient selon une tendance à la hausse forte et prolongée en raison des inquiétudes concernant la pénurie d'approvisionnement en provenance du Vietnam.

Selon l'Organisation internationale du café (ICO), le monde pourrait être confronté à une pénurie de café Robusta pouvant atteindre 35 millions de sacs (60 kg/sac) d'ici 2040.

