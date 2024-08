Binh Thuân se concentre sur l'enregistrement des navires de pêche

Le vice-président du Comité populaire de la province de Binh Thuân, Nguyên Hông Hai, a demandé aux départements, secteurs et localités côtières de cette province de prendre des mesures rigoureuses contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) en août et septembre, avant l'arrivée d'une délégation de la Commission européenne (CE) au Vietnam.

>> Renforcer le contrôle des navires pour lutter contre la pêche INN

>> Thanh Hoa et Quang Tri intensifient leurs efforts pour lutter contre la pêche INN

>> INN : Bên Tre renforce sa gestion des bateaux de pêche

Lors d’une réunion du Comité provincial de direction de la lutte contre la pêche INN, le 9 août, Nguyên Hông Hai, également président de ce Comité, a exhorté les localités et les organes compétents à continuer de suivre de près et de mettre en œuvre leurs tâches conformément au plan du Comité populaire provincial pour surmonter les lacunes et les limites dans la lutte contre la pêche INN.

Photo: VNA/CVN

Il leur a demandé de se concentrer sur l'enregistrement et l’immatriculation des bateaux de pêche, en particulier des bateaux de pêche non enregistrés, non immatriculés et sans permis de pêche, et de de délivrer des licences de pêche aux bateaux éligibles avant le 15 septembre.

Les organes compétents et les localités devraient intensifier leurs efforts pour traiter les armateurs des bateaux de pêche qui ne coopèrent pas à la mise en œuvre des dossiers d'immatriculation.

Lors de la réunion, les participants ont discuté des difficultés et des problèmes, et proposé des mesures visant à éliminer les violations des eaux étrangères, à contrôler et superviser les bateaux de pêche, à compléter l'installation et la gestion des équipements de suivi des déplacements, et à traiter les violations..

VNA/CVN