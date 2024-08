Malgré les vents contraires, les exportations de crevettes maintiennent leur dynamique de croissance.

Toutefois, pour maintenir ce taux de croissance et atteindre l'objectif de 4 à 4,3 milliards d'USD cette année, les entreprises, les éleveurs et les agences de gestion ont besoin de stratégies adaptées et précises, capables de s'ajuster rapidement aux conditions complexes du marché pour créer des percées au cours des cinq derniers mois de l'année.

Photo : VNA/CVN

La reprise des exportations de crevettes vietnamiennes est confrontée à de nombreux défis depuis le début de 2024. Parmi ceux-ci, l'impact du conflit russo-ukrainien, la crise économique mondiale, l'inflation élevée sur les principaux marchés d'exportation, les barrières techniques, la concurrence avec l'Inde et l'Équateur, l'augmentation des coûts de transport maritime, les épidémies chez les crevettes d'élevage, les coûts élevés de production et le risque de pénurie de matières premières.

Malgré ces défis, l'industrie vietnamienne des crevettes maintient sa dynamique de croissance. Selon l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), en juillet, le chiffre d'affaires à l'exportation des principaux produits aquatiques s'est amélioré. Notamment, les exportations de crevettes ont augmenté de 11%, soit la croissance le plus élevée depuis le début de l'année. Les exportations de crevettes vers la Chine et l'UE ont augmenté respectivement de 24% et 32%, vers les États-Unis, de 9% et vers le Japon, de 4%. Les exportations vers la République de Corée ont, quant à elles, diminué de 21%.

En ce qui concerne les marchés, les États-Unis et la Chine demeurent les deux principaux en 2024, représentant environ 40 à 45% du chiffre d'affaires des exportations de ce produit.

Les responsables de la VASEP prévoient une augmentation de la demande en provenance de Chine et des États-Unis à partir de la fin du troisième trimestre pour répondre aux besoins des vacances et festivités de fin d'année.

Sur des marchés comme le Japon, la République de Corée, l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'UE, les crevettes vietnamiennes conservent un avantage concurrentiel grâce à une transformation en profondeur et à la valeur ajoutée de nombreux produits.

Malgré de nombreux défis, avec des efforts et de la détermination ainsi que des stratégies adaptées, les exportateurs peuvent encore profiter de ces mois de fin d'année, "saison dorée" pour atteindre leurs objectifs.

VNA/CVN