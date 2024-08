Thanh Hoa et Quang Tri intensifient leurs efforts pour lutter contre la pêche INN

Les organes compétents de la province de Thanh Hoa (Centre) ont intensifié les inspections en mer et dans les ports de pêche tout en travaillant avec les propriétaires de navires qui ont violé les réglementations sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans le cadre de ses efforts pour réprimer la pêche illicite.