Vietnam - Japon : coopération dans le domaine des TIC et des semi-conducteurs

Le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng, a eu des séances de travail avec des responsables des ministères, secteurs et roupes japonais et entreprises vietnamiennes pour discuter des mesures visant à renforcer la coopération Vietnam - Japon dans les technologies de l'information et des communications (TIC), dans le cadre de sa visite de travail du 4 au 6 août au Japon.

>> L'Association de transformation digitale Vietnam - Japon voit le jour

>> Vietnam - Japon : coopération dans des projets d'énergie propre dans le cadre de l'AZEC

>> Communiqué de presse conjoint sur la 12e réunion du Comité de coopération Vietnam - Japon

Lors de sa visite, Nguyên Manh Hùng a eu des entretiens bilatéraux séparés avec le ministre de la Transformation numérique, Taro Kono, et le vice-président exécutif de la Poste japonaise Nishiguchi Akihito. Il a également signé un protocole d'accord sur la coopération dans les domaines des TIC et des services postaux avec le ministre des Affaires intérieures et des Communications du Japon Matsumoto Takeaki.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le vice-ministre d'État japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Kozuki Ryosuke, le ministre vietnamien a informé l'hôte de l'élaboration par le Vietnam de politiques et de stratégies majeures concernant les industries des TIC et des semi-conducteurs, en mettant l'accent sur l'accélération de la formation et du développement des ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs.

Par ailleurs, Kozuki Ryosuki a partagé l'expérience du Japon dans le développement de ces industries, soulignant que l'industrie des semi-conducteurs est considérée comme aussi cruciale que l'industrie automobile. Le Japon se concentre sur la mobilisation des ressources et le soutien aux entreprises pour faire progresser les technologies clés telles que les semi-conducteurs et l'IA. Cependant, le pays est également confronté à des défis, notamment pour assurer une offre suffisante de main-d'œuvre, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne le développement des infrastructures numériques, les deux parties ont discuté et convenu de renforcer la collaboration dans le développement du réseau d'accès radio ouvert 5G (Open RAN), d'aider leurs entreprises à lancer rapidement des projets communs de recherche et de développement de produits pour servir les marchés nationaux et mondiaux.

À cette occasion, le ministre vietnamien Nguyên Manh Hùng a également rencontré les dirigeants des groupes NTT Docomo et Rakuten, respectivement le plus grand et le quatrième plus grand opérateur de réseau mobile au Japon.

Ils ont échangé leurs expériences dans l’application de la technologie 5G basée sur la norme Open RAN.

VNA/CVN