Bà Ria-Vung Tàu renforce l’application de technologies dans la gestion des navires de pêche

À ce jour, 100% des ports de pêche dans la province méridionale de Bà Ria-Vung Tàu appliquent l’application eCDT pour contrôler l’entrée et la sortie des navires de pêche.

Les pêcheurs locaux ont commencé à s'habituer à faire des déclarations sur cette application pour garantir la traçabilité transparente des produits de mer exploités pour faire lever le "carton jaune" de la Commission européenne (CE) contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

L’application eCDT permet aux pêcheurs à faire des déclarations d’entrée et de sortie des ports de manière rapide et facile, a déclaré Nguyên Van Hô, directeur adjoint du Comité de gestion des ports de pêche de la province de Bà Ria-Vung Tàu.

En outre, elle aide les agences de gestion (sous-département de la pêche) à assurer la traçabilité des produits de la mer et à délivrer rapidement des certificats au service de l'exportation de ces produits, a-t-il ajouté.

